PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raport, conform Agerpres.

Valoarea contribuţiilor virate în luna februarie a fost de 84 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 166 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,69 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,31 miliarde de lei (28,7%). Obligaţiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 254,79 milioane de lei, respectiv 3,2% din totalul activelor.

Conform datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 1.028.201 de participanţi în luna februarie 2026.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

