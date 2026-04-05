PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raport, conform Agerpres.
Valoarea contribuţiilor virate în luna februarie a fost de 84 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 166 lei.
Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,69 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,31 miliarde de lei (28,7%). Obligaţiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 254,79 milioane de lei, respectiv 3,2% din totalul activelor.
Conform datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 1.028.201 de participanţi în luna februarie 2026.
Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.
