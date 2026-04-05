PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raport, conform Agerpres.

Citește și: Ce ajutoare pentru pensionari și persoane vulnerabile se acordă începând cu luna aprilie 2026

Valoarea contribuţiilor virate în luna februarie a fost de 84 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 166 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,69 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,31 miliarde de lei (28,7%). Obligaţiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 254,79 milioane de lei, respectiv 3,2% din totalul activelor.

Conform datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 1.028.201 de participanţi în luna februarie 2026.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Actualitate

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

5 aprilie 2026

De

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF”

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

5 aprilie 2026

De

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF” „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România”, avertizează economistul Radu Georgescu.  Citește și: România, la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Standard […]

Citește mai mult

Actualitate

Prețurile alimentelor ar putea EXPLODA după Paște. Asociație: „În contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii trebuie să putem rezista pe piață”

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

5 aprilie 2026

De

Prețurile alimentelor ar putea EXPLODA după Paște. Asociație: „În contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii trebuie să putem rezista pe piață” Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, însă, după Paşte, sunt posibile noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii, […]

Citește mai mult