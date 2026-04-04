Ce ajutoare pentru pensionari și persoane vulnerabile se acordă începând cu luna aprilie 2026
Peste 3 milioane de familii și persoane singure – inclusiv pensionari, familii cu copii, familii monoparentale sau cele care îngrijesc copii cu dizabilități – vor beneficia de acest ajutor.
Ce ajutoare sunt pentru pensionari?
Pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi un sprijin financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026, după cum urmează:
- 1.000 lei pentru pensii de până la 1.500 lei
- 800 lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 lei
- 600 lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 lei
Care sunt ajutoarele pentru familiile cu mai mulți copii?
Pentru familiile cu copii, venitul minim de incluziune va fi majorat în funcție de venitul total și de numărul de copii, cu prioritate pentru familiile monoparentale și cele numeroase.
Valoarea medie a acestui ajutor va crește de la 273 lei la 340 lei pe familie.
Ce sprijin financiar se acordă în cazul copiilor cu handicap?
În cazul copiilor cu handicap, prestațiile sociale vor fi majorate diferențiat, în funcție de gradul de handicap:
- handicap grav: de la 463 lei la 548 lei
- handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei
- handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei
De asemenea, stimulentul educațional pentru copiii din familii defavorizate va crește de la 133 lei la 265 lei, pentru a încuraja participarea la grădiniță.
Aceste măsuri au intrat în vigoare începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2026.
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). „Cele mai multe investiţii au fost […]
Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF”
Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF” „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România”, avertizează economistul Radu Georgescu. Citește și: România, la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Standard […]
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie Ziua Automobilistului este celebrată anual, la data de 5 aprilie...