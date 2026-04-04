Ce ajutoare pentru pensionari și persoane vulnerabile se acordă începând cu luna aprilie 2026

Peste 3 milioane de familii și persoane singure – inclusiv pensionari, familii cu copii, familii monoparentale sau cele care îngrijesc copii cu dizabilități – vor beneficia de acest ajutor.

Ce ajutoare sunt pentru pensionari?

Pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi un sprijin financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026, după cum urmează:

1.000 lei pentru pensii de până la 1.500 lei

800 lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 lei

600 lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 lei

Care sunt ajutoarele pentru familiile cu mai mulți copii?

Pentru familiile cu copii, venitul minim de incluziune va fi majorat în funcție de venitul total și de numărul de copii, cu prioritate pentru familiile monoparentale și cele numeroase.

Valoarea medie a acestui ajutor va crește de la 273 lei la 340 lei pe familie.

Ce sprijin financiar se acordă în cazul copiilor cu handicap?

În cazul copiilor cu handicap, prestațiile sociale vor fi majorate diferențiat, în funcție de gradul de handicap:

handicap grav: de la 463 lei la 548 lei

handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei

handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei

De asemenea, stimulentul educațional pentru copiii din familii defavorizate va crește de la 133 lei la 265 lei, pentru a încuraja participarea la grădiniță.

Aceste măsuri au intrat în vigoare începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI