Actualitate

Ce ajutoare pentru pensionari și persoane vulnerabile se acordă începând cu luna aprilie 2026

Unirea Ziarul

Publicat

acum 2 zile

în

De

Peste 3 milioane de familii și persoane singure – inclusiv pensionari, familii cu copii, familii monoparentale sau cele care îngrijesc copii cu dizabilități – vor beneficia de acest ajutor.

Ce ajutoare sunt pentru pensionari?

Pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi un sprijin financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026, după cum urmează:

  • 1.000 lei pentru pensii de până la 1.500 lei
  • 800 lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 lei
  • 600 lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 lei

Care sunt ajutoarele pentru familiile cu mai mulți copii?

Pentru familiile cu copii, venitul minim de incluziune va fi majorat în funcție de venitul total și de numărul de copii, cu prioritate pentru familiile monoparentale și cele numeroase.

Valoarea medie a acestui ajutor va crește de la 273 lei la 340 lei pe familie.

Ce sprijin financiar se acordă în cazul copiilor cu handicap?

În cazul copiilor cu handicap, prestațiile sociale vor fi majorate diferențiat, în funcție de gradul de handicap:

  • handicap grav: de la 463 lei la 548 lei
  • handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei
  • handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei

De asemenea, stimulentul educațional pentru copiii din familii defavorizate va crește de la 133 lei la 265 lei, pentru a încuraja participarea la grădiniță.

Aceste măsuri au intrat în vigoare începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

5 aprilie 2026

De

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

5 aprilie 2026

De

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF"

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

5 aprilie 2026

De

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF" „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România", avertizează economistul Radu Georgescu.

Citește mai mult