Curier Județean

Primăria Alba Iulia interzice firmelor din oraș să își colanteze integral vitrinele, să aplice grafică pictată sau alte sisteme de afișaj aplicate direct pe geam. Proiect în consultare publică

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Primăria Alba Iulia interzice firmelor din oraș să își colanteze integral vitrinele, să aplice grafică pictată sau alte sisteme de afișaj aplicate direct pe geam. Proiect în consultare publică

Primăria Alba Iulia a lansat în consultare publică noul Regulament de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj, un document de aproape 50 de pagini care propune reguli mult mai stricte pentru firme, panouri publicitare și amenajarea spațiilor comerciale.

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Una dintre prevederi vizează modul în care comercianții își pot utiliza vitrinele. Dacă regulamentul va fi adoptat în forma actuală, colantarea geamurilor cu materiale publicitare ar deveni, în practică, aproape imposibilă.

Interdicție aproape totală pentru colantarea geamurilor

Proiectul stabilește că este interzisă acoperirea suprafețelor vitrate ale clădirilor cu materiale publicitare de orice fel, inclusiv colant, grafică pictată sau alte sisteme de afișaj aplicate direct pe geam.

Mai mult, regulamentul interzice amplasarea, atât la interior cât și la exterior, a oricărui mijloc publicitar care obturează integral vizibilitatea în interiorul spațiului atunci când acesta este amplasat la mai puțin de 30 de centimetri de suprafața vitrată. Singurele excepții prevăzute sunt panourile sau ramele amplasate în interior, cu condiția să nu blocheze complet vizibilitatea.

În capitolul dedicat vitrinelor, proiectul reia aceeași regulă și prevede că vitrinele trebuie realizate din sticlă transparentă, fiind obligatorie menținerea vizibilității din spațiul public către interiorul magazinului. Totodată, colantarea geamurilor este interzisă, cu excepția unor situații expres prevăzute de regulament.

Impact direct asupra comercianților

Dacă prevederile vor rămâne neschimbate, numeroase magazine, farmacii, saloane, agenții, showroom-uri sau alte spații comerciale care folosesc astăzi autocolante pe vitrine pentru promovarea produselor, afișarea ofertelor sau consolidarea identității vizuale ar putea fi obligate să își modifice amenajările.

De asemenea, firmele care folosesc colantarea integrală a geamurilor pentru branding ar trebui să renunțe la această practică, chiar dacă soluția este utilizată pe scară largă în alte orașe.

Doar câteva excepții

Regulamentul permite limitarea vizibilității către interior numai în anumite situații justificate de natura activității. Acest lucru se poate realiza prin sticlă sablată, folie cu aspect de sticlă sablată sau ecrane translucide, fără caracter publicitar. Pentru activități considerate sensibile, precum serviciile funerare, obturarea vizibilității devine chiar obligatorie.

Motivația autorității locale este aceea de a proteja imaginea urbană și de a păstra transparența fațadelor comerciale. Regulamentul tratează vitrinele ca elemente integrante ale arhitecturii clădirilor și urmărește reducerea aglomerării vizuale generate de reclame și materiale promoționale.

foto – Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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