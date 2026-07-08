Președintele României, Nicușor Dan: ,,Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”

România va aloca în 2026 un total de 3,7% din PIB pentru cheltuielile de apărare și securitate, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România s-a alăturat inițiativei NATO „Drone Edge”, destinată achizițiilor comune de drone de către statele aliate, și va continua să își consolideze rolul în securitatea regiunii Mării Negre.

„România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO. Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe X.

Șeful statului a anunțat totodată că România s-a alăturat proiectului NATO „Drone Edge”, care permite statelor aliate să realizeze achiziții comune de drone și urmărește consolidarea capacităților Alianței în acest domeniu.

„Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului «NATO Drone Edge», o inițiativă prin care statele aliate vor putea face achiziții comune de drone”, a scris președintele.

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