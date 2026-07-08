Rețea de trafic cu droguri și „cristal”, destructurată după aproape doi ani de anchetă: Zeci de tranzacții, minori implicați și sute de probe trimit trei inculpați în fața Tribunalului Alba
Rețea de trafic cu droguri și „cristal”, destructurată după aproape doi ani de anchetă: Zeci de tranzacții, minori implicați și sute de probe trimit trei inculpați în fața Tribunalului Alba
O anchetă complexă desfășurată de procurorii DIICOT, întinsă pe aproape doi ani și susținută de zeci de percheziții, interceptări telefonice, rapoarte tehnico-științifice și declarații de martori, a ajuns în fața instanței. Tribunalul Alba a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății împotriva a trei persoane acuzate că ar fi dezvoltat o rețea de comercializare a drogurilor de risc și a substanțelor cu efect psihoactiv, activă în județ și având inclusiv minori printre presupușii clienți și colaboratori.
Potrivit procurorilor, principalul inculpat ar fi coordonat activitatea de distribuție a cannabisului și a substanțelor cunoscute în limbajul consumatorilor drept „cristal”, respectiv 2-MMC, pe care le-ar fi procurat, porționat și vândut în mod repetat, atât direct, cât și prin intermediul celorlalți doi inculpați. Anchetatorii susțin că activitatea infracțională s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor luni, prin numeroase acte materiale, fiind documentate vânzări repetate către mai mulți consumatori.
Din actul de sesizare rezultă că drogurile și substanțele psihoactive ar fi fost comercializate la prețuri cuprinse între 50 și 130 de lei pe gram, în funcție de produs. Procurorii descriu zeci de tranzacții, unele repetate de-a lungul mai multor luni, în care aceleași persoane ar fi cumpărat constant cannabis sau 2-MMC. În unele situații, substanțele ar fi fost oferite gratuit pentru consum, iar într-un caz o cantitate de droguri ar fi fost schimbată chiar pe bunuri, respectiv mașini de tuns.
Ancheta relevă și existența unor presupuse livrări efectuate prin intermediul unui inculpat minor la data faptelor. Potrivit procurorilor, acesta nu doar că ar fi transportat droguri către cumpărători la solicitarea presupusului lider al grupării, ci ar fi participat și la pregătirea dozelor pentru comercializare, fiind acuzat, la rândul său, de vânzarea directă de cannabis și substanțe psihoactive către mai multe persoane. De asemenea, documentele judiciare consemnează că unor minori le-ar fi fost oferite în mod repetat țigarete cu cannabis, iar alți minori ar fi cumpărat în mod constant droguri și substanțe psihoactive.
Potrivit rechizitoriului, anchetatorii au identificat un număr mare de persoane despre care susțin că au achiziționat droguri în mod repetat. În cazul unuia dintre clienți sunt menționate nouă tranzacții cu substanțe psihoactive, în cazul altuia cel puțin șapte vânzări, iar alți consumatori ar fi cumpărat droguri în mod constant pe parcursul anilor 2024 și 2025. Procurorii susțin că activitatea nu era una ocazională, ci una desfășurată sistematic, pe baza unei clientele deja formate.
În sprijinul acuzațiilor, DIICOT arată că a administrat un volum impresionant de probe. Dosarul cuprinde procese-verbale de supraveghere, rapoarte de constatare tehnico-științifică, percheziții domiciliare și informatice, interceptări telefonice, planșe fotografice, analize ale telefoanelor mobile și declarațiile mai multor martori și inculpați. Materialul probator este structurat în mai multe volume și reprezintă fundamentul acuzațiilor formulate împotriva celor trei inculpați.
Din perspectiva evoluției anchetei, cauza a trecut prin numeroase disjungeri, reuniri și extinderi ale urmăririi penale. Procurorii au modificat încadrarea juridică pe parcursul investigației, au extins cercetările pentru noi acte materiale și au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpați înainte de întocmirea rechizitoriului. În paralel, pentru o inculpată cercetată în același dosar a fost disjunsă cauza în vederea încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției.
În procedura de cameră preliminară, inculpații nu au formulat cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale, iar judecătorul a constatat că rechizitoriul respectă toate cerințele legale și că probele au fost administrate în mod legal. Instanța a apreciat că dreptul la apărare a fost respectat pe tot parcursul urmăririi penale și că nu există motive pentru restituirea cauzei la parchet.
Prin urmare, Tribunalul Alba a dispus, miercuri, 8 iulie 2026 începerea judecății față de cei trei inculpați pentru infracțiunile reținute de procurori, respectiv efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și, în cazul primilor doi inculpați, trafic de droguri de risc în formă continuată.
Procesul urmează să intre în faza de judecată, în cadrul căreia instanța va analiza probele administrate și va stabili dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă dincolo de orice îndoială rezonabilă. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, toate persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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