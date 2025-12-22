PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate
PENSII 2026 | Cumulul pensiei cu salariul rămâne valabil și anul viitor. Domeniile care au prioritate
Românii se pot bucura și anul viitor, în 2026, de cumulul pensiei cu salariul! Anunțul a venit recent de la ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Cumulul pensiei cu salariul, valabil și în 2026
Așadar, regulile nu se schimbă nici în anul 2026 pentru românii ieșiți la pensie, care doresc să își continue și cariera. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanță în acest sens în ședința de joi.
„Astăzi, prin ordonanță de urgență a Ministerului Sănătății, continuăm și în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, a declarat ministrul Rogobete, joi, într-o postare pe Facebook.
Citește și: PENSII 2026 | O nouă formulă de calcul a vechimii în muncă va fi aplicată de anul viitor. Zilele lucrate devin „zile calendaristice de stagiu”
Ce spunea premierul Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan declara în luna noiembrie că intenția Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariul se referă la pensiile speciale și nu va afecta domenii ca educația sau sănătate.
„În educație sau în sănătate aceste cumuluri sunt situații excepționale care sunt date de anumite realități, de exemplu, un deficit de profesori de fizică pe care îl avem, și atunci un profesor de fizică pensionar, dacă e imposibil să-l înlocuiești, mai bine să rămână în continuare în activitate dacă dorește, sau deficit în anumite zone din țară de profesori sau de cadre medicale. S-ar putea să ai un spital mai mic unde nu există o atractivitate mare pentru medici și atunci, dacă am un medic bun, el poate să rămână în continuare dacă nu are cine să-l înlocuiască, decât să se desființeze o secție de spital”, explica premierul în 19 noiembrie.
Se dă drumul la angajări în spitale
Alexandru Rogobete a mai precizat faptul că a fost modificată Legea sănătății și a fost creat cadrul pentru ajustări legislative necesare pentru noi angajări, dar și cele legate de recunoașterea profesională și eliberarea documentelor de atestare profesională. Astfel, se pot face noi angajări și lucrătorii din sănătate sunt ptotejați iar timpii de eliberare a documentelor.
„Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. În plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Sănătatea trebuie să meargă înainte”, a adăugat ministrul.
