PENSII 2026 | Cum se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul realizate după 1 aprilie 2001: Informații oficiale
PENSII 2026 | Cum se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul realizate după 1 aprilie 2001: Informații oficiale
Pentru perioadele lucrate după data de 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare și punctajul se stabilesc pe baza datelor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege, precizează reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.
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„Dacă dorești să afli informații privind stagiul de cotizare realizat după această dată, te poți adresa Casei Județene de Pensii din raza de domiciliu pentru eliberarea unei adeverințe care conține datele existente în evidențele sistemului public de pensii.
Ce faci dacă observi neconcordanțe între datele din adeverință și situația reală?
În situația în care apreciezi că datele existente în evidență nu corespund activității desfășurate sau veniturilor realizate, este necesar să te adresezi angajatorului sau fostului angajator din perioada respectivă pentru verificarea și clarificarea situației.
În cazul în care se constată erori, omisiuni sau lipsuri în declarațiile depuse, angajatorul/plătitorul de venit are obligația legală de a depune declarații rectificative, conform prevederilor legale în vigoare.
Casa Județeană de Pensii utilizează informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori și nu poate modifica din proprie inițiativă datele declarate de aceștia.
Verificarea din timp a datelor privind stagiul de cotizare poate contribui la evitarea unor neclarități la stabilirea drepturilor de pensie”, mai afirmă reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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