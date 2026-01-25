PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la angajatori

Procesul de recalculare a pensiilor va continua și în anul 2026, dar pentru mulți vârstnici rămâne neclar când este suficientă o cerere simplă și când sunt necesare adeverințe suplimentare.

Diferențele dintre perioadele lucrate înainte și după 2001, precum și documentele incomplete, generează întârzieri și nemulțumiri. Pentru unii, rezultatul final a fost o majorare simbolică, mult sub așteptări.

Pensia se recalculează automat sau este nevoie de adeverințe?

În principiu, recalcularea pensiei se poate face automat sau la cererea pensionarului, în funcție de situație. Pentru perioadele lucrate după aprilie 2001, seniorii nu trebuie să depună adeverințe privind vechimea sau veniturile, deoarece aceste date sunt deja înregistrate electronic în bazele de date ale statului.

Cu toate acestea, simpla menționare a unor ani lucrați recent într-o cerere nu garantează includerea lor în calcul, dacă există lipsuri sau necorelări în evidențe. Un pensionar a relatat pe un forum că, la un an după depunerea cererii, a primit decizia de recalculare în care au fost valorificate doar două adeverințe pentru perioada lucrată înainte de 2001.

”Am cerut valorificarea celor doi ani lucrați recent, dar nu am depus adeverință pentru această perioadă, doar am menționat-o în cerere. Ulterior am aflat că trebuia să o depun. Rezultatul a fost că acei ani nu au fost luați în calcul”, a spus bărbatul.

De ce pot aduce adeverințele sume foarte mici în plus

Pentru perioada de dinainte de 2001, adeverințele rămân obligatorii, mai ales pentru sporuri, venituri nepermanente sau muncă în condiții speciale.

Problema este că multe dintre aceste documente sunt greu de obținut și costisitoare. În cazul de mai sus, pensionarul a cheltuit aproximativ 1.200 de lei pentru adeverințe, iar rezultatul recalculării a fost o majorare de doar 80 de lei.

”După un an de la depunerea cererii de recalculare pensie limită de vârstă am primit decizia de valorificare a două adeverințe pentru perioada lucrată înainte de 2001. (…) Dacă știam că doar 80 lei voi primi în plus, nu aș mai fi făcut tot acest efort”, a mărturisit acesta.

Situații similare sunt frecvente, mai ales atunci când adeverințele conțin doar sporuri, fără salariul de bază.

”Mulți pensionari depun adeverințe care menționează doar sporurile. Fără salariul de bază din perioada respectivă, adeverința nu poate fi valorificată. Procesul trebuie reluat”, au declarat specialiști citați de Newsweek.

Cât primesc pensionarii după recalculare și când intră banii

Sumele obținute după recalculare variază considerabil. Unele decizii au adus creșteri de doar 24 de lei, în timp ce cazurile favorabile, cu sporuri consistente nevalorificate anterior, au dus la majorări de până la 425 de lei.

Până acum, aproximativ 50.000 de pensionari au primit decizii, însă plata efectivă a sumelor majorate se face abia în a doua lună de la emiterea acestora.

Acest decalaj, cumulat cu costurile documentelor și așteptarea îndelungată, explică de ce recalcularea pensiei în 2026 rămâne un proces care produce mai degrabă frustrare decât beneficii reale pentru mulți pensionari.

