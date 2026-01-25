PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la angajatori
PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la angajatori
Procesul de recalculare a pensiilor va continua și în anul 2026, dar pentru mulți vârstnici rămâne neclar când este suficientă o cerere simplă și când sunt necesare adeverințe suplimentare.
Diferențele dintre perioadele lucrate înainte și după 2001, precum și documentele incomplete, generează întârzieri și nemulțumiri. Pentru unii, rezultatul final a fost o majorare simbolică, mult sub așteptări.
Pensia se recalculează automat sau este nevoie de adeverințe?
În principiu, recalcularea pensiei se poate face automat sau la cererea pensionarului, în funcție de situație. Pentru perioadele lucrate după aprilie 2001, seniorii nu trebuie să depună adeverințe privind vechimea sau veniturile, deoarece aceste date sunt deja înregistrate electronic în bazele de date ale statului.
Citește și: PENSII 2026 | Cât este punctul de pensie în 2026. Când se va relua indexarea pensiilor
Cu toate acestea, simpla menționare a unor ani lucrați recent într-o cerere nu garantează includerea lor în calcul, dacă există lipsuri sau necorelări în evidențe. Un pensionar a relatat pe un forum că, la un an după depunerea cererii, a primit decizia de recalculare în care au fost valorificate doar două adeverințe pentru perioada lucrată înainte de 2001.
”Am cerut valorificarea celor doi ani lucrați recent, dar nu am depus adeverință pentru această perioadă, doar am menționat-o în cerere. Ulterior am aflat că trebuia să o depun. Rezultatul a fost că acei ani nu au fost luați în calcul”, a spus bărbatul.
De ce pot aduce adeverințele sume foarte mici în plus
Pentru perioada de dinainte de 2001, adeverințele rămân obligatorii, mai ales pentru sporuri, venituri nepermanente sau muncă în condiții speciale.
Problema este că multe dintre aceste documente sunt greu de obținut și costisitoare. În cazul de mai sus, pensionarul a cheltuit aproximativ 1.200 de lei pentru adeverințe, iar rezultatul recalculării a fost o majorare de doar 80 de lei.
”După un an de la depunerea cererii de recalculare pensie limită de vârstă am primit decizia de valorificare a două adeverințe pentru perioada lucrată înainte de 2001. (…) Dacă știam că doar 80 lei voi primi în plus, nu aș mai fi făcut tot acest efort”, a mărturisit acesta.
Situații similare sunt frecvente, mai ales atunci când adeverințele conțin doar sporuri, fără salariul de bază.
”Mulți pensionari depun adeverințe care menționează doar sporurile. Fără salariul de bază din perioada respectivă, adeverința nu poate fi valorificată. Procesul trebuie reluat”, au declarat specialiști citați de Newsweek.
Cât primesc pensionarii după recalculare și când intră banii
Sumele obținute după recalculare variază considerabil. Unele decizii au adus creșteri de doar 24 de lei, în timp ce cazurile favorabile, cu sporuri consistente nevalorificate anterior, au dus la majorări de până la 425 de lei.
Până acum, aproximativ 50.000 de pensionari au primit decizii, însă plata efectivă a sumelor majorate se face abia în a doua lună de la emiterea acestora.
Acest decalaj, cumulat cu costurile documentelor și așteptarea îndelungată, explică de ce recalcularea pensiei în 2026 rămâne un proces care produce mai degrabă frustrare decât beneficii reale pentru mulți pensionari.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Piața imobiliară 2026 | Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe
Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe Noi obligații dezvoltatorilor rezidențiali din Rom\nia, după ce a crescut numărul de reclamații și sesizări formulate de consumatori care au acuzat neconcordanțe între dotările, finisajele și materialele prezentate în ofertele comerciale și cele efectiv livrate la momentul recepționării unității locative. Conform unui proiect de act normativ, […]
De ce NU e bine să folosești doar programele de 30-40 de grade ale mașinii de spălat
De ce NU e bine să folosești doar programele de 30-40 de grade ale mașinii de spălat Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele folosite cel mai adesea în gospodării, inclusiv în România. Deși majoritatea utilizatorilor aleg programe automate la 30–40 de grade, pentru economie de energie și pentru că rufele nu par foarte murdare, […]
VIDEO | Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor”
Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor” Mii de persoane au asistat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României, Nicuşor Dan. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Piața imobiliară 2026 | Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe
Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe Noi obligații dezvoltatorilor rezidențiali din Rom\nia, după ce a crescut numărul...
PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la angajatori
PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la...
Știrea Zilei
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf...
VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest...
Curier Județean
FOTO | Peste 10.000 de euro strânși în mai puțin de 2 săptămâni pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: „Lupta sa pentru viață poate continua cu sprijinul unor oameni cu suflet mare”
Peste 10.000 de euro strânși în mai puțin de 2 săptămâni pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda...
VIDEO | Ioan Liviu Pienariu, din Sebeș, îngrijește zi de zi peste 150 de porumbei: ,,Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai mare grijă”. Ce spune despre concursurile la care participă
Ioan Liviu Pienariu, din Sebeș, îngrijește zi de zi peste 150 de porumbei: ,,Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine!
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine! Data de 25 ianuarie marchează Ziua Internațională a...