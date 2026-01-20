Actualitate

PENSII 2026 | Cât este punctul de pensie în 2026. Când se va relua indexarea pensiilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

PENSII 2026 | Cât este punctul de pensie în 2026. Când se va relua indexarea pensiilor

După schimbările majore aduse de noua lege a pensiilor, pensionarii așteaptă cu interes să vadă când vor crește veniturile lor. Valoarea punctului de pensie rămâne un reper esențial în calculul pensiei lunare, iar decizia autorităților pentru anul viitor are un impact direct asupra milioanelor de români care depind de acest venit.

Pentru pensionarii din România, anul 2026 nu aduce majorări ale punctului de pensie, indicatorul de bază în calculul drepturilor lunare. Conform deciziilor oficiale, valoarea punctului de pensie pentru anul 2026 este de 81 de lei, aceeași ca și în anul precedent, ceea ce înseamnă că pensiile nu vor crește automat odată cu inflația sau cu evoluțiile economice din ultimii ani.

Această situație a fost confirmată de autorități și reflectă deciziile legislative prin care mecanismul de indexare prevăzut de lege a fost suspendat temporar până în 2027, lăsând astfel pensiile neschimbate în termeni de punct de referință.

Ce înseamnă punctul de pensie și cum influențează venitul lunar

Punctul de pensie, denumit oficial punct de referință, este elementul central în calculul pensiilor din sistemul public. Practic, pensia fiecărui beneficiar se obține prin înmulțirea numărului total de puncte realizate pe parcursul carierei cu valoarea punctului de pensie stabilită prin lege, în acest caz 81 de lei.

Dacă de exemplu un pensionar a acumulat 25 de puncte contributive, pensia lui lunară va fi calculată astfel: 25 x 81 lei = 2.025 lei înainte de eventualele rețineri fiscale sau deduceri.

De ce punctul de pensie rămâne neschimbat în 2026

Conform legislației, punctul de pensie ar fi trebuit să fie actualizat anual, luând în calcul rata medie anuală a inflației și o parte din creșterea salariului mediu brut pe economie. Această formulă de indexare era menită să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor.

Cu toate acestea, autoritățile au decis să suspendă indexarea automată a punctului de pensie pentru 2025 și 2026, ceea ce a făcut ca acesta să rămână la valoarea de 81 de lei. În absența indexării, pensionarii resimt o diminuare reală a veniturilor în contextul creșterii prețurilor la bunuri și servicii.

Cum o să fie 2026 pentru pensionari

Deși punctul de pensie rămâne înghețat în 2026, autoritățile au anunțat că indexarea automată ar putea fi reluată începând cu anul 2027, dacă condițiile economice o vor permite și dacă mecanismele fiscale vor fi adaptate.

Până atunci, pensiile vor continua să fie calculate pe baza valorii actuale de 81 de lei pentru punctul de referință, ceea ce înseamnă același nivel de pornire pentru veniturile pensionarilor în acest an.

