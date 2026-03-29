PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an. Pilonul II, active de peste 200 miliarde lei

PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an

Piața pensiilor private din România a continuat în 2025 traiectoria de creștere, confirmându-și statutul de pilon esențial al stabilității financiare pe termen lung. Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie a anului trecut, marcând o creștere semnificativă de 34% față de aceeași perioadă a anului anterior, se arată într-un raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

„Această dinamică reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar și de oportunități.

Fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, continuă să reprezinte componenta dominantă a sistemului, cumulând active de 201,6 miliarde lei, în creștere cu 34% față de anul precedent. În același timp, fondurile de pensii facultative, Pilonul III, au înregistrat o evoluție similară, ajungând la active de 7,42 miliarde lei, ceea ce confirmă interesul în creștere pentru economisirea suplimentară și pentru responsabilitatea financiară individuală.

Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituțional major și ca sursă de finanțare pentru economia reală.

Din perspectiva participării, sistemul a continuat să se extindă. La finalul anului 2025, numărul total al participanților a ajuns la 9,46 milioane persoane, comparativ cu 9,12 milioane în anul anterior. Dintre aceștia, 8,46 milioane sunt participanți în Pilonul II, în timp ce aproape un milion de persoane sunt înscrise în Pilonul III.

Structura investițională a fondurilor de pensii private rămâne una prudentă, orientată către stabilitate și protejarea capitalului participanților. Astfel, aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, în timp ce investițiile în acțiuni reprezintă 26%, oferind un echilibru între siguranță și randament.

Creșterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanți și menținerea unei structuri investiționale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private și o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanți”, se precizează în raportul amintit.

