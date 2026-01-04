PENSII 2026 | Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Noi beneficii pentru vechime mare
PENSII 2026 | Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Noi beneficii pentru vechime mare
Vârsta de pensionare pentru femei continuă să crească treptat, de la 1 ianuarie 2026, conform noii legi a pensiilor, implementată etapizat până în 2035. Scopul este alinierea treptată a vârstei de pensionare a femeilor la cea a bărbaților și recalcularea pensiilor în funcție de venituri suplimentare precum sporuri, prime sau ore suplimentare pentru care s-au plătit contribuții.
În 2026, vârsta de pensionare a femeilor urcă de la 62 de ani și 6 luni la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027, iar stagiul complet de cotizare crește de la 33 de ani și 3 luni la 33 de ani și 8 luni. Stagiul minim de cotizare rămâne 15 ani.
Citește și: An dificil pentru pensionari: Fără indexarea pensiilor în 2026
Puncte de stabilitate pentru femeile cu stagiu complet de cotizare
Femeile care depășesc un stagiu de cotizare de 25 de ani pot primi puncte de stabilitate, astfel:
-0,50 puncte/an pentru fiecare an între 25 și 30 ani; 0,04167 puncte/lună; 0,00139 puncte/zi
-0,75 puncte/an pentru fiecare an între 30 și 35 ani; 0,06250 puncte/lună; 0,00208 puncte/zi
-1 punct/an pentru fiecare an peste 35 ani; 0,08333 puncte/lună; 0,00278 puncte/zi
Vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 65 de ani în ianuarie 2035, stagiul complet la 35 de ani, iar stagiul minim rămâne 15 ani. După 2035, vârsta de pensionare va fi ajustată la fiecare trei ani în funcție de speranța de viață din România.
Speranța de viață și impactul asupra pensiilor
Speranța de viață în România este de aproximativ 76-77 de ani, cu diferențe semnificative între femei (≈80 ani) și bărbați (≈72-73 ani). În UE, speranța medie de viață este de 81,4 ani. Deși speranța de viață totală a crescut, speranța de viață sănătoasă rămâne scăzută, mai ales pentru bărbați, ceea ce influențează planificarea pensionării.
Reduceri ale vârstei de pensionare
Legea prevede posibilitatea reducerii vârstei de pensionare pentru femeile care au crescut copii:
-6 luni reducere pentru fiecare copil crescut până la 16 ani
Exemplu: 2 copii → reducere 1 an; 4 copii → 2 ani; 6 copii → 3 ani
Pensia anticipată
Pensia anticipată poate fi obținută cu maximum 5 ani înainte de vârsta standard, dacă persoana a realizat 5 ani peste stagiul complet (adică peste 35 ani → necesar 40 ani de cotizare).
Penalizările pentru anticipare:
-până la 1 an: 0,4%/lună
-între 1 și 2 ani: 0,35%/lună
-între 2 și 3 ani: 0,30%/lună
-între 3 și 4 ani: 0,25%/lună
-între 4 și 5 ani: 0,20%/lună
Odată ajunsă la vârsta standard de pensionare, pensia se calculează automat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ambulatoriile de specialitate își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți: Program prelungit până la ora 20, mai puţină birocraţie şi fără raportări inutile
Ambulatoriile de specialitate își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți: Program prelungit până la ora 20, mai puţină birocraţie şi fără raportări inutile Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit recent despre o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de […]
HOROSCOP CHINEZESC 2026: Anul Calului de Foc în zodiac promite noroc, conflicte și răsturnări de situație. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie?
HOROSCOP CHINEZESC 2026: Anul Calului de Foc în zodiac promite noroc, conflicte și răsturnări de situație. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie? 2026 va fi al Calului de Foc, potrivit horoscopului chinezesc, iar cei născuți în anumite zodii vor avea parte de un an de excepție. 2026 nu începe liniștit și nici previzibil. Anul Nou […]
Radu Georgescu: ,,2025 a fost pistol cu apă față de ce va fi în 2026. România este deja în recesiune economică puternică”
Radu Georgescu: ,,2025 a fost pistol cu apă față de ce va fi în 2026. România este deja în recesiune economică puternică” Radu Georgescu este de părere că 2025 a fost pistol cu apă față de ce va fi în 2026. Economistul spune că România este deja în recesiune și că probabil FMI va veni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Noi beneficii pentru vechime mare
PENSII 2026 | Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Noi beneficii pentru vechime mare Vârsta de pensionare pentru...
Ambulatoriile de specialitate își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți: Program prelungit până la ora 20, mai puţină birocraţie şi fără raportări inutile
Ambulatoriile de specialitate își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți: Program prelungit până la ora 20, mai puţină birocraţie şi...
Știrea Zilei
VIDEO | Jandarmii montani, intervenție în zona Scărișoara: Mai multe mașini blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum
Jandarmii montani, intervenție în zona Scărișoara: Mai multe mașini blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum Jandarmii montani au intervenit...
FOTO | Dr. ing. Alexandru Jittu: „De la Zlatna la Detroit cu credință în Dumnezeu și în știință”. Amintiri despre trecutul din Cugir, realizări prezente și proiecte de viitor
Dr. ing. Alexandru Jittu: „De la Zlatna la Detroit cu credință în Dumnezeu și în știință”. Amintiri despre trecutul din...
Curier Județean
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul Penitenciarul Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic...
VIDEO | Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții
Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții Talciocul din Alba...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...