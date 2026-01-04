PENSII 2026 | Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Noi beneficii pentru vechime mare

Vârsta de pensionare pentru femei continuă să crească treptat, de la 1 ianuarie 2026, conform noii legi a pensiilor, implementată etapizat până în 2035. Scopul este alinierea treptată a vârstei de pensionare a femeilor la cea a bărbaților și recalcularea pensiilor în funcție de venituri suplimentare precum sporuri, prime sau ore suplimentare pentru care s-au plătit contribuții.

În 2026, vârsta de pensionare a femeilor urcă de la 62 de ani și 6 luni la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027, iar stagiul complet de cotizare crește de la 33 de ani și 3 luni la 33 de ani și 8 luni. Stagiul minim de cotizare rămâne 15 ani.

Puncte de stabilitate pentru femeile cu stagiu complet de cotizare

Femeile care depășesc un stagiu de cotizare de 25 de ani pot primi puncte de stabilitate, astfel:

-0,50 puncte/an pentru fiecare an între 25 și 30 ani; 0,04167 puncte/lună; 0,00139 puncte/zi

-0,75 puncte/an pentru fiecare an între 30 și 35 ani; 0,06250 puncte/lună; 0,00208 puncte/zi

-1 punct/an pentru fiecare an peste 35 ani; 0,08333 puncte/lună; 0,00278 puncte/zi

Vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 65 de ani în ianuarie 2035, stagiul complet la 35 de ani, iar stagiul minim rămâne 15 ani. După 2035, vârsta de pensionare va fi ajustată la fiecare trei ani în funcție de speranța de viață din România.

Speranța de viață și impactul asupra pensiilor

Speranța de viață în România este de aproximativ 76-77 de ani, cu diferențe semnificative între femei (≈80 ani) și bărbați (≈72-73 ani). În UE, speranța medie de viață este de 81,4 ani. Deși speranța de viață totală a crescut, speranța de viață sănătoasă rămâne scăzută, mai ales pentru bărbați, ceea ce influențează planificarea pensionării.

Reduceri ale vârstei de pensionare

Legea prevede posibilitatea reducerii vârstei de pensionare pentru femeile care au crescut copii:

-6 luni reducere pentru fiecare copil crescut până la 16 ani

Exemplu: 2 copii → reducere 1 an; 4 copii → 2 ani; 6 copii → 3 ani

Pensia anticipată

Pensia anticipată poate fi obținută cu maximum 5 ani înainte de vârsta standard, dacă persoana a realizat 5 ani peste stagiul complet (adică peste 35 ani → necesar 40 ani de cotizare).

Penalizările pentru anticipare:

-până la 1 an: 0,4%/lună

-între 1 și 2 ani: 0,35%/lună

-între 2 și 3 ani: 0,30%/lună

-între 3 și 4 ani: 0,25%/lună

-între 4 și 5 ani: 0,20%/lună

Odată ajunsă la vârsta standard de pensionare, pensia se calculează automat.

