PENSII 2026 | Certificatul de viață, actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Ce riscă cei care nu îl transmit la timp
Pensionarii români care locuiesc în străinătate și primesc bani din sistemul public de pensii din România trebuie să depună semestrial un document obligatoriu. Neprezentarea acestuia poate duce la suspendarea plății pensiei.
Ce document trebuie depus și de ce
Pensionarii români stabiliți în afara țării au obligația de a transmite certificatul de viață de două ori pe an, conform Legii nr. 360/2023, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.
Acest document confirmă că beneficiarul pensiei este în viață, fiind esențial pentru continuarea plății veniturilor lunare. Fără prezentarea certificatului, plata pensiei este suspendată începând cu luna următoare, reluarea efectuându-se abia după transmiterea documentului. Prima verificare are loc între 1 ianuarie și 31 martie, iar a doua între 1 iulie și 30 septembrie.
Actul trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de reședință sau domiciliu permanent, cum ar fi notar, ambasadă, consulat sau cadru medical autorizat. Autoritatea certifică faptul că persoana se află în viață.
Cum se completează certificatul de viață
Certificatul de viață cuprinde două părți și trebuie completat integral, folosind majuscule și liniile punctate indicate. Partea ”A” este completată de beneficiarul nerezident, în timp ce partea ”B” trebuie semnată și ștampilată de autoritatea legală care confirmă existența acestuia.
Formularul conține date precum numele și prenumele beneficiarului, numărul deciziei de pensie, codul numeric personal, adresa de domiciliu, datele bancare pentru virarea pensiei și declarația de corectitudine a informațiilor.
În document se regăsește și angajamentul pensionarului de a anunța Casa teritorială de pensii despre orice modificare a datelor declarate, precum și asumarea responsabilității pentru neîndeplinirea acestei obligații. După completare, certificatul trebuie semnat de pensionar în fața autorității legale.
Ce riscă pensionarii care nu transmit certificatul la timp
Neprezentarea certificatului de viață până la termenele limită (31 martie și 30 septembrie) poate duce la suspendarea automată a plății pensiei. Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud a emis un avertisment public:
”IMPORTANT pentru pensionarii stabiliți în străinătate. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensionarii nerezidenți (cu domiciliul în străinătate) au obligația de a transmite certificatul de viață semestrial, după cum urmează: Prima verificare: Certificatul de viață trebuie transmis în perioada 1 ianuarie – 31 martie. A doua verificare: Certificatul de viață trebuie transmis în perioada 1 iulie – 30 septembrie.”
Documentul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Casei Județene de Pensii, iar respectarea termenelor este esențială pentru a evita suspendarea plății pensiei.
