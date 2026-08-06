PENSII 2026 | Ce ajutoare de stat primesc pensionarii în 2026: Condiții de acordare. Lista completă

Pensionarii din România, cu venituri mici, pot beneficia anul acesta de mai multe forme de sprijin acordate de statul român. Este vorba despre bani virați împreună cu pensia, indemnizații sociale, carduri pentru alimente și ajutoare pentru plata energiei.

Regulile de acordare sunt însă diferite de la un program la altul. Dacă unele drepturi sunt acordate automat, pe baza informațiilor aflate deja în bazele de date ale statului, pentru altele pensionarii trebuie să depună cereri.

Ajutorul de solidaritate: până la 1.000 de lei în două tranșe

Una dintre principalele măsuri adoptate pentru 2026 este ajutorul financiar de solidaritate destinat pensionarilor cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei.

Suma totală acordată este stabilită în funcție de nivelul venitului:

1.000 de lei pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

800 de lei pentru venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

600 de lei pentru venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Ajutorul este plătit în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026.

Astfel, un pensionar din prima categorie primește câte 500 de lei, unul din a doua categorie câte 400 de lei, iar un beneficiar din ultima categorie câte 300 de lei la fiecare plată. Banii sunt acordați din oficiu.

Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri la casa teritorială de pensii. Plata se face prin aceeași modalitate în care este achitată pensia: în cont bancar sau prin mandat poștal. La verificarea încadrării în plafon pot fi luate în calcul toate veniturile din pensii și indemnizații plătite prin sistemul public, nu doar suma denumită propriu-zis „pensie” pe talon.

Banii sunt acordați din oficiu.

Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri la casa teritorială de pensii.

Plata se face prin aceeași modalitate în care este achitată pensia: în cont bancar sau prin mandat poștal.

La verificarea încadrării în plafon pot fi luate în calcul toate veniturile din pensii și indemnizații plătite prin sistemul public, nu doar suma denumită propriu-zis „pensie” pe talon.

Cardurile pentru alimente: reguli diferite față de cele din anii anteriori

Programul „Sprijin pentru România” continuă în perioada 2025–2027, dar valoarea și categoriile de beneficiari au fost restrânse față de anii în care cardurile erau alimentate o dată la două luni cu câte 250 de lei.

Pentru 2026, cadrul legislativ prevede un sprijin anual total de 250 de lei, acordat în două tranșe de câte 125 de lei.

Prin urmare, pensionarii nu primesc 250 de lei la fiecare două luni.

În cazul pensionarilor, eligibilitatea este legată în principal de persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari.

Programul mai cuprinde persoane cu dizabilități și beneficiari ai venitului minim de incluziune.

Banii pot fi folosiți numai pentru cumpărarea de produse alimentare sau pentru plata meselor calde la comercianții care acceptă cardurile sociale.

Nu pot fi retrași de la bancomat, transferați în alt cont sau utilizați pentru produse nealimentare.

Pentru beneficiarii deja înregistrați, cardul este alimentat fără depunerea unei cereri.

Cei care devin eligibili ulterior primesc carduri noi, după actualizarea listelor transmise de instituțiile responsabile.

Totuși, data exactă a încărcării tranșelor trebuie urmărită în comunicările Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

În 2025, de exemplu, prima tranșă a fost distribuită abia în toamnă, ceea ce arată că existența programului nu garantează o anumită lună de plată în lipsa unui calendar oficial.

Pensia minimă de 1.281 de lei se completează automat

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută popular drept „pensia minimă garantată”, este menținută la nivelul de 1.281 de lei.

Aceasta nu reprezintă o pensie distinctă și nici o sumă fixă adăugată tuturor pensiilor mici.

Statul plătește numai diferența necesară pentru ca veniturile din pensii luate în calcul să ajungă la pragul legal.

De exemplu, dacă pensia stabilită pe baza contribuțiilor este de 900 de lei, diferența suportată de la bugetul de stat este de 381 de lei.

Pensionarul va încasa astfel, în total, 1.281 de lei.

În schimb, dacă persoana primește pensii sau indemnizații care, însumate, depășesc pragul de 1.281 de lei, aceasta nu mai beneficiază de completare.

Indemnizația socială este acordată din oficiu pensionarilor cu domiciliul în România.

Nu este necesară depunerea unei cereri separate.

Nivelul de 1.281 de lei a fost stabilit prin legislația fiscal-bugetară și este utilizat și ca reper pentru alte programe sociale.

Tichetul de 50 de lei pentru electricitate, până la sfârșitul anului

Pensionarii cu venituri mici pot primi tichetul electronic de energie, în valoare de 50 de lei pentru fiecare lună eligibilă.

Pot beneficia persoanele singure cu venituri nete lunare de cel mult 1.940 de lei și familiile cu un venit net mediu de maximum 1.784 de lei pentru fiecare membru.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum și poate fi utilizat numai pentru plata facturilor la energia electrică.

Programul a fost prelungit, prin OUG nr. 89/2025, până la 31 decembrie 2026.

Spre deosebire de ajutorul de solidaritate, tichetul pentru energie nu este acordat automat tuturor pensionarilor cu venituri mici.

Cererea trebuie înregistrată în platforma EPIDS.

Persoanele care nu au acces la internet pot solicita ajutor la un oficiu poștal sau la primărie, unde datele sunt introduse în platformă.

Excepție fac beneficiarii venitului minim de incluziune, ale căror informații pot fi preluate automat în sistem.

Pentru plata facturii, beneficiarul merge la oficiul poștal cu actul de identitate și factura de energie electrică.

Tichetul nu poate fi preschimbat în numerar și nu poate fi folosit pentru gaze naturale, lemne, alimente sau alte cheltuieli.

Ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

Pe lângă tichetul temporar pentru electricitate, pensionarii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza Legii consumatorului vulnerabil.

Programul se adresează persoanelor singure și familiilor care se încadrează în plafoanele de venit stabilite de lege.

Ajutorul poate acoperi o parte din cheltuielile pentru gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri ori energie termică furnizată în sistem centralizat.

Valoarea nu este identică pentru toți beneficiarii.

Compensația este calculată în funcție de venitul persoanei sau al familiei, de sistemul folosit pentru încălzire și de costurile eligibile.

Separat, poate fi acordat și suplimentul pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul de electricitate, gaze, energie termică sau combustibili.

Acesta poate fi primit lunar, inclusiv în afara sezonului rece, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile legale.

Pentru aceste drepturi este necesară o cerere, însoțită de declarația privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute.

Documentele se depun, de regulă, la primăria localității în care se află locuința.

Dreptul este stabilit prin dispoziția primarului, după verificarea datelor declarate.

Ce ajutoare vin automat și pentru care trebuie depusă cerere

Pensionarii nu trebuie să meargă la casa de pensii pentru ajutorul financiar de solidaritate, indemnizația socială sau alimentarea cardurilor sociale, dacă figurează deja în categoriile de beneficiari.

Instituțiile verifică veniturile prin bazele de date și efectuează plățile din oficiu.

În schimb, tichetul electronic pentru electricitate și ajutorul pentru încălzire presupun, în principiu, depunerea unei solicitări.

Pensionarul nu ar trebui să aștepte ca aceste sume să apară automat pe talonul de pensie.

Plafonul de 3.000 de lei nu se aplică tuturor programelor

Este important de reținut că limita de 3.000 de lei se referă exclusiv la ajutorul financiar de solidaritate, nu la toate formele de sprijin.

Cardurile pentru alimente, tichetul pentru electricitate, indemnizația socială și ajutorul pentru încălzire au fiecare condiții proprii de acordare și plafoane de venit mai reduse.

În unele cazuri, contează și alte criterii, precum vârsta, componența familiei sau încadrarea într-o anumită categorie socială.

De aceea, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei nu se încadrează, în general, în aceste programe destinate persoanelor vulnerabile.

Ei pot beneficia însă de alte drepturi acordate pensionarilor, precum reducerile pentru călătoriile între localități, biletele de tratament balnear prin Casa Națională de Pensii Publice sau facilitățile pentru transportul public local, acolo unde acestea sunt acordate de autoritățile locale.

Înainte de a solicita un ajutor, pensionarii trebuie să verifice informațiile publicate de casa teritorială de pensii, primărie, ANPIS sau ministerul care administrează programul.

Calendarul plăților, plafoanele și procedurile pot fi modificate prin acte normative adoptate pe parcursul anului.

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