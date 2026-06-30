PENSII 2026 | Cât va costa un an de vechime la pensie de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim

Cât va costa un an de vechime la pensie de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim

Persoanele care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie mai au la dispoziție doar astăzi pentru a beneficia de costurile actuale. De miercuri, 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, prețul unui an de vechime cumpărat va crește cu 825 de lei.

Costul unui an de vechime crește odată cu salariul minim brut

În prezent, prețul unui an de vechime cumpărat în sistemul public de pensii este calculat în funcție de salariul minim brut de 4.050 de lei. Contribuția de asigurări sociale reprezintă 25% din această sumă, ceea ce înseamnă o contribuție lunară de 1.012,5 lei și un cost anual de 12.150 de lei.

Situația se va schimba de la 1 iulie 2026, când salariul minim brut va crește la 4.325 de lei. În aceste condiții, contribuția lunară minimă va ajunge la aproximativ 1.081 lei, iar costul unui an de vechime va urca la 12.975 de lei.

Diferența este de 825 de lei pentru fiecare an cumpărat.

Potrivit informațiilor transmise de Casa de Pensii a Municipiului București, contribuția este raportată la salariul minim brut pe țară și se modifică automat odată cu schimbarea acestuia, transmite Newsweek.

Românii pot cumpăra până la șase ani de vechime

Legea nr. 360/2023 permite persoanelor interesate să încheie contracte de asigurare socială pentru completarea stagiului de cotizare.

Casa Națională de Pensii (CNPP) precizează că poate fi cumpărată o perioadă de cel mult șase ani anterior datei încheierii contractului. Perioadele pot fi continue sau disparate, în funcție de situația fiecărei persoane.

La noul tarif care va intra în vigoare de la 1 iulie, costul maxim pentru cei șase ani de vechime va depăși 77.000 de lei, apropiindu-se de pragul de 80.000 de lei.

Contractul de asigurare socială este unul voluntar și se încheie între solicitant și casa teritorială de pensii.

Când merită cumpărată vechimea și când recuperarea banilor durează zeci de ani

Avantajul financiar diferă de la caz la caz și depinde în principal de numărul anilor deja contribuiți la sistemul public de pensii.

Un exemplu prezentat de specialiști arată că o persoană care are deja 20 de ani de contribuții și cumpără cinci ani de vechime va investi 64.875 de lei după majorarea tarifelor. Creșterea estimată a pensiei ar fi de aproximativ 190 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că recuperarea sumei investite s-ar realiza în aproape 29 de ani.

În schimb, pentru o persoană care are deja 30 de ani de contribuții și cumpără aceiași cinci ani, pensia ar putea crește cu aproximativ 300 de lei pe lună. În acest caz, investiția ar putea fi recuperată în aproximativ 18 ani.

Diferența apare deoarece persoanele cu stagii mai mari de cotizare beneficiază de un punctaj superior și de avantajele aduse de vechimea suplimentară.

Ce documente sunt necesare pentru încheierea contractului

Pentru cumpărarea vechimii, solicitantul trebuie să depună la Casa de Pensii actul de identitate, cererea tip, două exemplare ale contractului de asigurare socială și dosarul aferent.

Contribuțiile pot fi achitate lunar sau anticipat, până la finalul anului calendaristic. Contractul poate fi modificat în cazul schimbării venitului asigurat, iar neplata contribuțiilor timp de trei luni consecutive poate duce la rezilierea acestuia.

Legislația prevede două categorii de contracte de asigurare socială. Primul este destinat persoanelor care vor să își completeze stagiul de cotizare sau să își majoreze venitul asigurat folosit la calculul pensiei. Al doilea poate fi utilizat de persoanele care nu sunt pensionari și care nu au realizat stagiu de cotizare pentru anumite perioade din trecut.

Perioadele achitate prin aceste contracte sunt recunoscute drept stagiu de cotizare și pot fi valorificate ulterior la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

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