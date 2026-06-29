PENSII 2026 | Când intră pensiile pe card în iulie și cine primește banii mai devreme

Când intră pensiile pe card în iulie 2026 și cine primește banii mai devreme

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a stabilit calendarul plăților pentru luna iulie 2026, iar peste 2,5 milioane de pensionari care își încasează drepturile prin virament bancar vor beneficia de o modificare importantă.

Pensiile pe card intră mai devreme în iulie 2026

În mod obișnuit, pensiile sunt virate pe card în data de 12 a fiecărei luni sau, cel târziu, pe 13. În luna iulie însă, data de 12 cade într-o zi de duminică, motiv pentru care plata va fi făcută în avans.

Astfel, pensionarii care primesc banii în conturile bancare vor avea pensiile virate vineri, 10 iulie 2026, cu două zile mai devreme decât termenul obișnuit.

Pensiile prin Poșta Română rămân la același calendar

Pentru cei aproximativ 2,1 milioane de pensionari care încasează pensia prin Poșta Română, programul nu se modifică. Distribuirea pensiilor se va desfășura în perioada 1–15 iulie 2026, în funcție de traseele stabilite de factorii poștali.

În orașe, plata se face de regulă în primele zile ale lunii, în timp ce în mediul rural distribuirea poate continua până la jumătatea lunii. În localitățile greu accesibile pot apărea mici întârzieri cauzate de condițiile de transport.

Recomandări pentru pensionari

Autoritățile recomandă beneficiarilor care primesc pensia pe card să verifice conturile după ora 10:00, deoarece volumul mare de tranzacții poate determina întârzieri temporare în procesarea plăților.

Pensionarii care ridică pensia prin Poșta Română trebuie să aibă asupra lor actul de identitate și talonul de pensie la momentul încasării.

Salariul minim crește de la 1 iulie

O altă veste importantă vine pentru angajații plătiți cu salariul minim. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut crește de la 4.050 la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă un câștig net mai mare cu aproximativ 130 de lei pentru peste un milion de salariați.

Majorarea salariului minim influențează și punctajul folosit la calculul pensiei. Pentru persoanele care vor lucra întreaga carieră pe salariul minim, această modificare va aduce, în timp, o creștere modestă a pensiei, estimată între 50 și 70 de lei, în funcție de numărul de ani de contribuție.

Program normal la casele teritoriale de pensii

CNPP a anunțat că toate casele teritoriale de pensii vor funcționa după programul obișnuit în perioada efectuării plăților. Pensionarii pot solicita informații telefonic, online sau direct la ghișee în cazul unor neclarități privind plata drepturilor.

Valoarea pensiilor rămâne neschimbată în luna iulie, fiind menținute nivelurile stabilite în urma majorărilor aplicate anterior.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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