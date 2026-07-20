Pensii 2026 | Care este greșeala care îți poate pune în pericol pensia dacă ai lucrat în străinătate: Precizări oficiale

Care este greșeala care îți poate pune în pericol pensia dacă ai lucrat în străinătate: Precizări oficiale

Persoanele care au lucrat în unul sau mai multe state ale Uniunii Europene și se pregătesc să iasă la pensie trebuie să respecte cu atenție procedura de depunere a cererii, avertizează Casa Județeană de Pensii Alba. O cerere depusă la instituția greșită poate avea consecințe serioase, inclusiv obligarea beneficiarului să restituie sumele încasate necuvenit.

Potrivit reprezentanților instituției, cererea pentru pensia comunitară se depune o singură dată, la instituția de pensii din statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită.

Astfel, persoanele care locuiesc într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European trebuie să depună cererea la instituția de pensii din acel stat. În schimb, cei care au locul de ședere obișnuită în România trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii de care aparțin cu domiciliul.

Un aspect important este că solicitantul nu trebuie să depună cereri separate în fiecare țară în care a lucrat. Instituția competentă transmite documentele necesare către toate statele în care au fost realizate perioade de asigurare, folosind formularele europene de legătură.

Locul de ședere obișnuită este stabilit prin completarea unei declarații pe propria răspundere – Anexa nr. 5, formular care poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că persoanele care au desfășurat activitate în mai multe state membre nu vor primi o singură pensie. Fiecare stat stabilește dreptul la pensie potrivit propriei legislații și achită partea aferentă perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, conform principiului pro rata temporis.

De asemenea, românii care locuiesc într-un alt stat membru nu sunt obligați să vină în România pentru a depune cererea de pensionare. Dosarul se depune la instituția competentă din statul de reședință, aceasta urmând să transmită documentele autorităților române. Aceeași regulă se aplică și persoanelor care locuiesc în România și solicită valorificarea perioadelor lucrate într-un alt stat membru.

În ceea ce privește contribuțiile la pensie, instituția arată că persoanele asigurate legal într-un alt stat al Uniunii Europene nu trebuie să plătească, în aceeași perioadă, contribuții printr-un contract de asigurare facultativă în România. Perioadele de asigurare realizate în statele membre sunt totalizate la stabilirea drepturilor de pensie. În situația în care a fost încheiat un astfel de contract în România, contribuțiile achitate vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba subliniază că respectarea procedurii este esențială. Depunerea cererii la o instituție necompetentă poate conduce la acordarea unor drepturi necuvenite, iar ulterior la emiterea unei decizii de recuperare a sumelor încasate.

Înainte de depunerea dosarului, solicitantii sunt sfătuiți să verifice cu atenție care este instituția competentă din statul în care au locul de ședere obișnuită, pentru a evita întârzieri sau probleme privind acordarea pensiei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)