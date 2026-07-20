Pensii 2026 | Care este greșeala care îți poate pune în pericol pensia dacă ai lucrat în străinătate: Precizări oficiale
Care este greșeala care îți poate pune în pericol pensia dacă ai lucrat în străinătate: Precizări oficiale
Persoanele care au lucrat în unul sau mai multe state ale Uniunii Europene și se pregătesc să iasă la pensie trebuie să respecte cu atenție procedura de depunere a cererii, avertizează Casa Județeană de Pensii Alba. O cerere depusă la instituția greșită poate avea consecințe serioase, inclusiv obligarea beneficiarului să restituie sumele încasate necuvenit.
Potrivit reprezentanților instituției, cererea pentru pensia comunitară se depune o singură dată, la instituția de pensii din statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită.
Citește și: Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă
Astfel, persoanele care locuiesc într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European trebuie să depună cererea la instituția de pensii din acel stat. În schimb, cei care au locul de ședere obișnuită în România trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii de care aparțin cu domiciliul.
Un aspect important este că solicitantul nu trebuie să depună cereri separate în fiecare țară în care a lucrat. Instituția competentă transmite documentele necesare către toate statele în care au fost realizate perioade de asigurare, folosind formularele europene de legătură.
Locul de ședere obișnuită este stabilit prin completarea unei declarații pe propria răspundere – Anexa nr. 5, formular care poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.
Casa Județeană de Pensii Alba precizează că persoanele care au desfășurat activitate în mai multe state membre nu vor primi o singură pensie. Fiecare stat stabilește dreptul la pensie potrivit propriei legislații și achită partea aferentă perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, conform principiului pro rata temporis.
De asemenea, românii care locuiesc într-un alt stat membru nu sunt obligați să vină în România pentru a depune cererea de pensionare. Dosarul se depune la instituția competentă din statul de reședință, aceasta urmând să transmită documentele autorităților române. Aceeași regulă se aplică și persoanelor care locuiesc în România și solicită valorificarea perioadelor lucrate într-un alt stat membru.
În ceea ce privește contribuțiile la pensie, instituția arată că persoanele asigurate legal într-un alt stat al Uniunii Europene nu trebuie să plătească, în aceeași perioadă, contribuții printr-un contract de asigurare facultativă în România. Perioadele de asigurare realizate în statele membre sunt totalizate la stabilirea drepturilor de pensie. În situația în care a fost încheiat un astfel de contract în România, contribuțiile achitate vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.
Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba subliniază că respectarea procedurii este esențială. Depunerea cererii la o instituție necompetentă poate conduce la acordarea unor drepturi necuvenite, iar ulterior la emiterea unei decizii de recuperare a sumelor încasate.
Înainte de depunerea dosarului, solicitantii sunt sfătuiți să verifice cu atenție care este instituția competentă din statul în care au locul de ședere obișnuită, pentru a evita întârzieri sau probleme privind acordarea pensiei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | Bărbat de 52 de ani salvat de pompieri dintr-o fântână cu adâncimea de 5 metri
Bărbat de 52 de ani salvat de pompieri dintr-o fântână cu adâncimea de 5 metri Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost salvat de pompierii militari bihoreni după ce a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ cinci metri, aflată pe marginea unui drum din localitatea Parhida, comuna Tămășeu. Incidentul a […]
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori de peste 30 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori de peste 30 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni Locuitorii din Transilvania vor avea parte de o perioadă cu vreme schimbătoare până la începutul lunii august 2026. Potrivit prognozei meteorologice pe regiuni, emisă de […]
Video | Grevă de avertisment de două ore în spitalele din România: „Nu mai acceptăm promisiuni fără acoperire”. Federația SANITAS anunță continuarea acțiunilor sindicale
Grevă de avertisment de două ore în spitalele din România: „Nu mai acceptăm promisiuni fără acoperire”. Federația SANITAS anunță continuarea acțiunilor sindicale Federația SANITAS a transmis, luni, 20 iulie 2026, un mesaj de mulțumire către membrii de sindicat și toți angajații din sănătate și asistență socială care au participat, între orele 9:00 și 11:00, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026 | Care este greșeala care îți poate pune în pericol pensia dacă ai lucrat în străinătate: Precizări oficiale
Care este greșeala care îți poate pune în pericol pensia dacă ai lucrat în străinătate: Precizări oficiale Persoanele care au...
Foto | Bărbat de 52 de ani salvat de pompieri dintr-o fântână cu adâncimea de 5 metri
Bărbat de 52 de ani salvat de pompieri dintr-o fântână cu adâncimea de 5 metri Un bărbat în vârstă de...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări
Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat...
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de...
Curier Județean
Incendiu în Alba Iulia: Arde vegetație uscată în Micești
Incendiu în Alba Iulia: Arde vegetație uscată în Micești Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit...
20 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...