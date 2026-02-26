PENSII 2026 | Când se face plata pensiilor în luna martie: Calendarul complet
PENSII 2026 | Când se face plata pensiilor în luna martie
Plata pensiilor în luna martie 2026 va începe cu o mică întârzire.
Peste 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin poștă. În mod normal, distribuirea începe în prima zi a lunii. 1 martie 2026 pică duminica, astfel distribuirea pensiilor prin poștă va începe doar luni, 2 martie 2026.
Citește și: PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie
Pentru cei care primesc pensia pe card bancar, viramentele sunt programate pentru 12 martie 2026, zi care cade joia.
Persoanele care urmează să încaseze prima pensie vor primi banii în intervalul 13–17 martie 2026.
În fine, pensionarii din străinătate vor primi pensia pe 19 martie 2026, zi care cade joia.
