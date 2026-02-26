PENSII 2026 | Când se face plata pensiilor în luna martie: Calendarul complet

PENSII 2026 | Când se face plata pensiilor în luna martie

Plata pensiilor în luna martie 2026 va începe cu o mică întârzire.

Peste 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin poștă. În mod normal, distribuirea începe în prima zi a lunii. 1 martie 2026 pică duminica, astfel distribuirea pensiilor prin poștă va începe doar luni, 2 martie 2026.

Pentru cei care primesc pensia pe card bancar, viramentele sunt programate pentru 12 martie 2026, zi care cade joia.

Persoanele care urmează să încaseze prima pensie vor primi banii în intervalul 13–17 martie 2026.

În fine, pensionarii din străinătate vor primi pensia pe 19 martie 2026, zi care cade joia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI