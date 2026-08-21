Pensii 2026 | Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Româna în luna septembrie

Milioane de pensionari din România își primesc lunar pensiile fie prin Poșta Română, fie direct în conturile bancare. În luna septembrie, însă, pensionarii care primesc banii pe card trebuie să țină cont de o modificare în calendarul plăților.

Potrivit calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii, distribuirea pensiilor prin Poșta Română se realizează în perioada 1-15 a fiecărei luni. În septembrie, programul de plată pentru acești beneficiari nu ar urma să sufere modificări. Lucrurile se schimbă în cazul pensionarilor care primesc pensia pe card, scrie romaniatv.net.

Potrivit regulilor aplicate de Casa Națională de Pensii Publice, pensiile sunt virate în jurul datei de 12 a fiecărei luni, iar plata nu trebuie să depășească data de 13. În aceste condiții, pensionarii care primesc pensia pe card ar putea avea banii disponibili vineri, 11 septembrie. Totuși, ora la care suma apare efectiv în cont poate diferi de la o bancă la alta.

La CEC Bank, virarea pensiilor începe, în mod obișnuit, în jurul orei 9:00, iar cele mai multe plăți sunt finalizate până în jurul orei 10:00. La ING Bank, primele sume pot fi disponibile în jurul orei 10:00, procesarea fiind, de regulă, încheiată până la aproximativ 12:00.

Pentru pensionarii care locuiesc în afara României, plata pensiilor aferente lunii septembrie este programată în perioada 19-22 septembrie, în conturile deschise la Citibank.

Cei care au conturi la alte instituții bancare pot primi banii cu o întârziere de aproximativ 2-3 zile, în funcție de timpul necesar procesării transferului.

Există și o situație specială pentru pensionarii care primesc pentru prima dată pensia. Prima plată este transmisă prin intermediul Poștei Române, chiar dacă beneficiarul a optat pentru virarea ulterioară a pensiei într-un cont bancar. Începând cu a doua lună, plata se face pe card, conform opțiunii beneficiarului.

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