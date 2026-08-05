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Pensii 2026 | Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Româna în luna august

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Când intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Româna în luna august

Pensiile și alocațiile de stat vor fi achitate la timp și în luna august 2026, fără modificări ale calendarului obișnuit de plată. Deși sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, din 15 august, este zi liberă legală, aceasta cade într-o zi de sâmbătă, astfel că distribuirea sumelor prin Poșta Română și viramentele în conturile bancare nu vor fi afectate.

Pensiile vor fi achitate, ca de obicei, în intervalul 1-15 august, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Pensionarii care își primesc drepturile prin mandat poștal nu vor avea parte de întârzieri. Conform planului, Poșta Română distribuie pensiile în perioada 1-15 a fiecărei luni. Cum primele două zile din august sunt în weekend, factorii poștali vor începe livrarea pensiilor luni, 3 august.

Pensionarii care își primesc drepturile prin mandat poștal nu vor avea parte de întârzieri. Conform planului, Poșta Română distribuie pensiile în perioada 1-15 a fiecărei luni. Cum primele două zile din august sunt în weekend, factorii poștali vor începe livrarea pensiilor luni, 3 august.

Cum sunt plătite pensiile pentru românii din afara țării și prima pensie

Există și categorii de beneficiari pentru care plata pensiei urmează reguli diferite.

În cazul pensionarilor care locuiesc în străinătate, pensiile sunt virate în perioada 19–22 iulie în conturile deschise la Citibank. Pentru cei care utilizează alte instituții bancare, transferul sumelor poate necesita încă două sau trei zile până la creditarea efectivă a conturilor.

Tot prin Poșta Română sunt efectuate și primele plăți pentru persoanele care intră în sistemul public de pensii.

Beneficiarii care urmează să încaseze prima pensie primesc drepturile bănești în intervalul 13–15 iulie, după care plata se va realiza direct pe card.

În aceeași perioadă, între 13 și 15 iulie, primesc pensia prin Poșta Română și persoanele care au primit în luna iunie decizii privind orice tip de recalculare a pensiei.

În situațiile în care există diferențe restante de achitat, acestea ar putea fi plătite în lunile următoare.

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