Foto: Viitorul Sântimbru, noutăți: Călin Cristea și Agbomoniyi! Scor categoric în primul amical, cu CSM Unirea Alba Iulia Under 19

Viitorul Sântimbru, noutăți: Călin Cristea și Agbomoniyi! Scor categoric în primul amical, cu CSM Unirea Alba Iulia Under 19

Viitorul Sântimbru, noutăți sub comanda lui Bicheși: ex-uniriștii Călin Cristea (CIL Blaj) și Olawuseun Agbomoniyi! Scor categoric în primul amical, cu CSM Unirea Alba Iulia Under 19

Campioana Ligii 4 Viitorul Sântimbry a câștigat primul amical, 13-0 cu juniorii Under 19 ai CSM Unirea Alba Iulia, printre marcatori regăsindu-se și Călin Cristea (38 de ani) și Olawuseun Agbomoniyi (25 ani)

Alte noutăți: Dragosin (LPS Sebeș), R. Muntean (Voința Stremț) și Hassan (Sporting Cluj), Gavrilă (Performanța Ighiu) revenind și M. Domșa (care a început pregătirea cu CSM Sebeș)

Viitorul: Dragosin – Ivașcu, Pop, Grozav, Kosmyna – Goguța, Lupșan, C. Cristea, Nistor, Pașca-Igna – Voic; au mai intrat R. Muntean, Hassan, Sicoe, M. Domșa, Crișan, Catană, Agbomoniyi; absenți Barna, Goangă, Birk, Boca, Gavrilă, B. Muntean

Au marcat Voic – 4, Agbomoniyi – 3, Catană – dublă, Lupșan, Cristea, Pașca-Igna, Ivașcu

„Dincolo de goluri și de rezultat, cel mai important este că băieții au revenit pe teren cu poftă de fotbal și dorință de muncă. Mai avem multe de pus la punct, suntem abia la începutul pregătirii, iar în perioada următoare vom continua să construim lotul pentru noul sezon„, a transmis Viitorul Sântimbru

Viitorul Sântimbru a realizat eventul județean în ediția trecută, a promovat în Liga 3, dar nu s-a înscris în al treilea eșalon. Primul meci oficial va fi la galtiu, cu ACS Crăciunel, în 23 august, Supercupa AJF Foto: CSM Unirea Alba Iulia under 19, Viitorul Santimbru

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