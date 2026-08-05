De ce este important să mănânci supă cremă și vara: Beneficiile pe care mulți le ignoră

Nu doar salatele și fructele au loc în meniul de vară. Supele cremă, preparate din legume de sezon, pot aduce organismului apă, fibre, vitamine și minerale, însă specialiștii atrag atenția că rețeta și cantitatea fac diferența.

Vara vine cu temperaturi ridicate, transpirație și, adesea, cu un apetit mai redus. În aceste condiții, alimentația trebuie să rămână echilibrată, iar hidratarea devine una dintre priorități. În acest peisaj, supa cremă poate fi mai mult decât un preparat reconfortant: poate reprezenta o modalitate gustoasă de a introduce în alimentație legume și lichide.

Mai mult decât „o supă”: ce aduce organismului

O supă cremă preparată în principal din legume poate furniza fibre, potasiu, folat și o serie de vitamine și compuși bioactivi. Dovlecelul, roșiile, ardeii, morcovii, broccoli sau conopida pot transforma o porție aparent simplă într-o sursă consistentă de nutrienți.

Un avantaj important este și versatilitatea. Legumele pot fi combinate cu leguminoase, iaurt, brânză proaspătă, semințe sau alte surse de proteine, astfel încât supa să devină o masă mai sățioasă și mai echilibrată.

În plus, transformarea legumelor într-o cremă poate fi o soluție practică pentru cei care consumă prea puține legume în mod obișnuit.

Hidratarea, un argument important în zilele toride

În perioadele caniculare, organismul pierde mai multe lichide prin transpirație. Apa rămâne principala sursă de hidratare, însă alimentele cu un conținut ridicat de apă pot contribui și ele la aportul zilnic de lichide.

O supă cremă pe bază de legume poate contribui astfel la aportul de apă, în special dacă este preparată fără cantități excesive de sare, smântână sau ingrediente foarte grase.

Aici apare însă o distincție esențială: supa nu înlocuiește apa. Consumul regulat de lichide pe parcursul zilei rămâne fundamental, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.

Rece sau caldă? Vara nu există o regulă absolută

Deși asociem supa cu zilele reci, unele supe cremă sunt excelente și reci. Gazpacho-ul pe bază de roșii, de exemplu, poate fi o variantă potrivită pentru zilele călduroase. Supele de castraveți, dovlecel sau mazăre pot fi, la rândul lor, adaptate pentru a fi servite reci.

Temperatura preparatului ține mai ales de preferințele personale. Important este ca rețeta să se potrivească nevoilor organismului și restului alimentației din ziua respectivă.

Capcana din bol: când supa cremă nu mai este atât de „light”

Faptul că un preparat conține legume nu înseamnă automat că este și ușor din punct de vedere caloric.

Problemele apar atunci când baza de legume este încărcată cu smântână grasă, unt, brânzeturi în cantități mari, crutoane prăjite sau mult ulei. La fel de important este conținutul de sare, mai ales în cazul persoanelor care trebuie să limiteze aportul de sodiu.

O supă cremă poate fi, așadar, foarte sănătoasă sau poate deveni o masă mult mai consistentă decât pare. Ingredientele contează mai mult decât eticheta de „supă”.

Cât de des ar trebui consumată?

Nu există o regulă universală potrivit căreia o persoană trebuie să mănânce supă cremă în fiecare zi pe timpul verii. Ea poate fi inclusă în alimentație în funcție de preferințe, necesarul caloric și restul meselor.

Mai important decât frecvența este ca dieta să rămână variată: legume și fructe diverse, surse adecvate de proteine, cereale integrale sau alte surse de carbohidrați complecși, grăsimi sănătoase și suficiente lichide.

Pentru o masă completă, o supă cremă exclusiv din legume poate fi asociată, de exemplu, cu o sursă de proteine — linte, fasole, iaurt, ou, pește, carne slabă sau tofu — în funcție de preferințele alimentare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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