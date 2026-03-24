PENSII 2026: Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vor fi făcute plățile înainte de Paște?
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vor fi făcute plățile înainte de Paște?
În mod normal în România pnsiile virate pe card sunt transferate de Casa Națională de Pensii Publice în jurul datei de 12 ale fiecărei luni.
Pentru luna aprilie 2026, există însă posibilitatea ca plata să fie făcută mai devreme, deoarece Paștele ortodox se sărbătorește pe 12 aprilie 2026. Astfel, autoritățile iau în calcul devansarea plăților, pentru ca pensionarii să aibă banii înainte de Sărbători.
Pentru plata pe card, după transferul făcut de Casa de Pensii, banii ajung în cont în aceeași zi sau în maximum 24 de ore, în funcție de bancă.
Chiar dacă există posibilitatea ca pensiile să fie plătite mai devreme, data exactă va fi stabilită oficial de autorități și poate varia cu câteva zile.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat marți, 24 martie 2026, asigurări privind plata pensiilor pentru luna aprilie 2026, sumele fiind programate să ajungă la pensionari înainte de Paşte. În schimb, este posibil ca ajutoarele one-off să ajungă mai târziu, în urma contestării proiectului de buget pe 2026 la Curtea Constituţională de către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).
Cei care încă apelează la serviciile Poştei Române primesc de fiecare dată pensia în prima parte a lunii.
