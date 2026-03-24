Cum poți primi pensia pe card în 2026: De ce să alegeți această modalitate de plată. Documente necesare

Pentru un acces mai rapid, sigur și comod la drepturile dumneavoastră bănești, Casa Județeană de Pensii Alba încurajează beneficiarii să opteze pentru plata pensiei în cont bancar.

De ce să alegeți această modalitate de plată?

*primiți banii direct în cont, fără deplasări la domiciliu sau la ghișeu

*eliminați riscul întârzierilor în livrare

*aveți acces permanent la bani, prin card sau internet banking

*este o metodă sigură și modernă de încasare

*puteți utiliza banii oricând, inclusiv pentru plăți online sau retrageri de la bancomat

Ce documente sunt necesare pentru plata în cont bancar?

-cerere privind schimbarea modalității de plată a pensiei/indemnizației/pensiei de serviciu (o puteti descarca de pe pensiialba.ro)

-Anexa nr. 1 (document eliberat de bancă)

-extras de cont

-copie a actului de identitate

„Documentele pot fi depuse la sediul instituției sau transmise prin mijloacele disponibile (poștă / email: [email protected] /fax: 0258819083).

Alegerea plății în cont banca înseamnă mai multă siguranță, rapiditate și confort pentru dumneavoastră!”, au precizat reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

