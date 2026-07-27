Curier Județean

Doi tineri, de 18 și 19 ani, din Ighiu, reținuți după ce au bătut în Alba Iulia un tânăr de 18 ani din Târgu Jiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Doi tineri, de 18 și 19 ani, din Ighiu, reținuți după ce au bătut în Alba Iulia un tânăr de 18 ani din Târgu Jiu

Duminică, 26 iulie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din localitatea Ighiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în noaptea de 25/26 iulie 2026, cei doi tineri, în timp ce se aflau pe strada Mihai Viteazul din municipiul Alba Iulia, pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr, în vârstă de 18 de ani, din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

„Dangabor” – o brăţară din fier specifică tribului Bongo, provenită din colecția Franz Binder – Exponatul lunii iulie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

27 iulie 2026

De

„Dangabor” – o brăţară din fier specifică tribului Bongo, provenită din colecția Franz Binder – Exponatul lunii iulie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş prezintă, în luna iulie 2026, un nou exponat deosebit din patrimoniul său: o brăţară din fier, cunoscută sub denumirea de „dangabor”, specifică tribului Bongo din Africa […]

Citește mai mult

Curier Județean

31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a, la Alba Iulia: Parada medievală, spectacole de teatru, concerte stradale, ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

27 iulie 2026

De

Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a, la Alba Iulia: Parada medievală, spectacole de teatru, concerte stradale, ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc Timp de 3 zile, la Alba-Iulia va reînvia prin artă trecutul Cetății cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Pornit […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident pe DN 14B: Impact între două autoturisme la Mănărade

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 iulie 2026

De

Accident pe DN 14B: Impact între două autoturisme la Mănărade Un accident rutier s-a produs luni, 27 iulie 2026, pe DN 14B, la Mănărade. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 14B, localitatea Mănărade. În accident ar fi două autoturisme implicate, fără […]

Citește mai mult