Doi tineri, de 18 și 19 ani, din Ighiu, reținuți după ce au bătut în Alba Iulia un tânăr de 18 ani din Târgu Jiu
Doi tineri, de 18 și 19 ani, din Ighiu, reținuți după ce au bătut în Alba Iulia un tânăr de 18 ani din Târgu Jiu
Duminică, 26 iulie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din localitatea Ighiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în noaptea de 25/26 iulie 2026, cei doi tineri, în timp ce se aflau pe strada Mihai Viteazul din municipiul Alba Iulia, pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr, în vârstă de 18 de ani, din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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