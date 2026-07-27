Ştirea zilei

Video | Bărbat de 27 de ani, din Almașu Mare, reținut după ce și-a amenințat partenera, încălcând un ordin de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

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Bărbat de 27 de ani, din Almașu Mare, reținut după ce și-a amenințat partenera, încălcând un ordin de protecție

Luni, 27 iulie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Almașu Mare.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 26 iulie 2026, ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, emis la data de 26 iulie 2026, și s-ar fi apropiat de partenera sa, în vârstă de 27 de ani, pe care, în după-amiaza zilei de 26 iulie 2026, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

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