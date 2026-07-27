Definitivat 2026: Rezultatele finale au fost publicate de Ministerul Educației. Încă o medie de 10, după contestații
Definitivat 2026: Rezultatele finale au fost publicate de Ministerul Educației. Încă o medie de 10, după contestații
Rezultatele finale ale probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ au fost publicate, luni, 27 iulie 2026, de Ministerul Educației.
Rezultatele finale DEFINITIVAT 2026 pot fi consultate AICI.
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41 de cadre didactice dintre cele 8.948 care au fost notate în urma probei scrise de la examenul de definitivare în învățământ au obținut media 10, potrivit dosarului de presă al Ministerului Educației și Cercetării.
Dintre acestea, unul a obținut media maximă în urma contestațiilor. Este al doilea cel mai mic număr de medii de 10 din ultimii 6 ani, scrie EduPedu.ro.
Potrivit metodologiei, proba scrisă este parte integrantă a examenului, iar nota obținută are o pondere de 70% în calculul mediei finale (care trebuie să fie cel puțin 8/opt pentru a asigura promovarea). Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele examenului, inclusiv proba scrisă.
La publicarea rezultatelor inițiale, 40 de candidați din țară obținuseră medii de 10. Încă unul a fost notat cu nota 10 la proba scrisă a examenului după ce a depus contestație și a obținut, astfel, media 10.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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