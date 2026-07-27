Video | Filtru de ordine la Blaj: Verificări și legitimări în zona de siguranță publică specială
Filtru de ordine la Blaj: Verificări și legitimări în zona de siguranță publică specială
În cursul zilei de azi, luni, 27 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj continuă activitățile desfășurate în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale.
Acțiunile sunt desfășurate împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, polițiști locali și reprezentanți ai APA CTTA, având drept obiective creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală.
Polițiștii au desfășurat activități de verificare și legitimare a persoanelor, au monitorizat zonele cu risc și au acționat pentru prevenirea oricăror situații care ar putea afecta siguranța comunității.
Activitățile vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmând să acționeze cu aceeași fermitate, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în municipiul Blaj.
sursa: IPJ Alba
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