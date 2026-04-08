PENSII 2026 | Au fost efectuate transferurile de bani pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații din județul Alba. Când vor ajunge banii în conturi

Au fost efectuate transferurile de bani pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații din județul Alba. Când vor ajunge banii în conturi

Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat că, în data de 7 aprilie 2026, au fost efectuate transferurile drepturilor bănești pentru pensionarii și beneficiarii de indemnizații prevăzute de legi speciale din județul Alba.

Potrivit instituției, sumele urmează să fie disponibile în conturi astăzi, 8 aprilie 2026, după procesarea acestora de către bănci.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba au transmis, totodată, un mesaj de mulțumire pentru încredere și au urat beneficiarilor sărbători liniștite, sănătate și pace sufletească.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI