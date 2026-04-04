PENSII 2026 | Aproape 900.000 de beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari în România
Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în februarie 2026, de 883.298 persoane, cu 700 mai puține comparativ cu luna anterioară, dintre care 843.117 erau pensionari din sistemul public, iar 40.181 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 537 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (627 lei), Hunedoara (601 lei), Bistrița-Năsăud (598 lei) și Cluj (595 lei).
Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.756, și în județele Suceava (35.617 pensionari), Iași (31.780), Dolj (30.268) și Maramureș (28.554).
În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 366 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (477 lei), Hunedoara (466 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (455 lei, respectiv 451 lei).
Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (3.104 persoane), urmat de județele Botoșani (2.494), Olt (2.471) și Suceava (2.255).
CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit „Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
