Ce efect are un avocado pe zi asupra colesterolului și sănătății inimii
Ce efect are un avocado pe zi asupra colesterolului și sănătății inimii
Consumul zilnic al unui avocado ar putea avea un efect favorabil asupra unui indicator asociat sănătății cardiovasculare, arată o nouă analiză realizată pe sute de adulți supraponderali. Beneficiul este însă modest, iar cercetătorii avertizează că fructul nu trebuie considerat un „aliment-minune”.
Un avocado consumat în fiecare zi ar putea contribui la îmbunătățirea profilului colesterolului, potrivit unei noi analize bazate pe datele unui studiu realizat pe sute de adulți supraponderali. Cercetătorii au urmărit în special numărul particulelor de colesterol LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”, și au identificat o scădere după 26 de săptămâni.
Aproape 800 de adulți, monitorizați timp de 26 de săptămâni
Analiza a inclus probe de sânge provenite de la 786 de adulți supraponderali. Dintre aceștia, 389 de participanți au consumat zilnic câte un avocado Hass timp de 26 de săptămâni, în timp ce ceilalți 397 și-au menținut alimentația obișnuită și au evitat, în mare parte, consumul de avocado.
Cercetarea pornește de la rezultatele unui studiu publicat în 2021, care arătase că introducerea unui avocado în alimentația zilnică nu a dus la reducerea grăsimii abdominale, dar a fost asociată cu o scădere a colesterolului LDL.
De această dată, oamenii de știință s-au concentrat asupra numărului particulelor LDL, un indicator care poate oferi informații suplimentare despre riscul cardiovascular.
Ce s-a întâmplat după șase luni?
La finalul celor 26 de săptămâni, participanții care au consumat zilnic avocado au prezentat o reducere a numărului total de particule LDL. Diferența față de grupul de control a fost de 49,1 nanomoli pe litru.
Potrivit cercetătorilor, această modificare ar putea fi asociată cu o reducere estimată de aproximativ 4% a riscului cardiovascular.
Este important însă ca această cifră să fie interpretată corect. Studiul nu a demonstrat că participanții au avut cu 4% mai puține boli cardiovasculare. Este vorba despre o estimare realizată pe baza unor date provenite din cercetări anterioare privind relația dintre particulele LDL și riscul cardiovascular.
De ce contează numărul particulelor LDL?
Două persoane pot avea valori asemănătoare ale colesterolului LDL la analizele obișnuite, dar un număr diferit de particule care transportă colesterolul în sânge.
Cercetătorii explică faptul că persoanele care au un număr mai mare de particule LDL, în special particule mai mici, pot avea un profil de risc cardiovascular diferit față de cele cu mai puține particule, chiar dacă nivelul total al colesterolului LDL este similar.
Avocado, benefic, dar nu un „aliment-minune”
Autorii studiului atrag atenția că efectul observat este modest. Janhavi Damani, unul dintre cercetători, subliniază că o reducere estimată de 4% nu trebuie interpretată ca un efect major asupra sănătății inimii.
În schimb, schimbările alimentare mai ample, asociate unui stil de viață sănătos, ar putea avea un impact mult mai important asupra riscului cardiovascular.
Avocado conține grăsimi nesaturate, fibre, potasiu, folat și fier, elemente care pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Consumul zilnic al fructului poate fi, prin urmare, o componentă a unei diete sănătoase, dar nu poate înlocui un regim alimentar echilibrat în ansamblu.
Studiul a fost finanțat de Avocado Nutrition Center. Potrivit informațiilor publicate odată cu cercetarea, organizația nu ar fi participat la colectarea, analiza sau publicarea datelor.
Prin urmare, rezultatele sugerează un posibil beneficiu cardiovascular al consumului zilnic de avocado, însă acestea trebuie privite în contextul întregii alimentații și al limitărilor studiului. Un singur aliment nu poate, de unul singur, să elimine riscul de boli cardiovasculare.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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