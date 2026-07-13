Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie
Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie
Elevii din România care au absolvit clasa a VIII-a intră într-una dintre cele mai importante etape ale admiterii la liceu. După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională și publicarea ierarhiei județene, urmează completarea fișelor de opțiuni, un pas care poate influența decisiv repartizarea computerizată.
O alegere făcută în grabă, o eroare la completarea codurilor sau un număr prea mic de opțiuni pot conduce la un rezultat diferit de cel dorit, motiv pentru care Ministerul Educației și inspectoratele școlare recomandă verificarea atentă a tuturor datelor înainte de validare.
Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie 2026
Conform calendarului oficial al admiterii la liceu 2026, după publicarea rezultatelor finale ale Evaluării Naționale și a ierarhiei absolvenților de clasa a VIII-a, elevii vor completa fișele de înscriere în perioada 13-20 iulie 2026.
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Fișele vor fi completate în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.
În aceeași perioadă vor fi introduse toate datele în aplicația informatică centralizată, iar părinții și candidații vor avea posibilitatea să verifice dacă informațiile introduse sunt corecte și să solicite corectarea eventualelor greșeli înainte ca baza de date să fie transmisă către centrele de admitere.
Prima repartizare computerizată este programată pentru 22 iulie 2026, iar între 23 și 28 iulie elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.
O singură greșeală poate schimba repartizarea
Metodologia atrage atenția că orice opțiune completată greșit poate avea consecințe asupra repartizării.De asemenea, completarea unui număr redus de opțiuni poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului.
Inspectoratele școlare recomandă ca opțiunile să fie alese în funcție de preferințele reale ale elevului și să fie completate cu atenție.
Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru, a transmis, potrivit Edupedu, următorul mesaj pentru candidați:
„Mare atenție la modul de completare a opțiunilor, ne raportăm și la ultima medie de admitere din anul școlar trecut. Codurile se completează pe orizontală, în funcție de preferințe.”
La rândul său, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, subliniază importanța completării unui număr cât mai mare de opțiuni:
„Trebuie să înțelegem că calculatorul repartizează în ordinea descrescătoare a mediilor, nu în ordinea opțiunilor pe care le exprimăm noi. Numărul opțiunilor trebuie să fie cât mai mare, chiar dacă este o medie peste 9.”
Cum se calculează media de admitere
Potrivit Ordinului ministrului educației nr. 6.060/2025, media de admitere este reprezentată exclusiv de rezultatul obținut la Evaluarea Națională.
Metodologia prevede:
„Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.”
Rezultatele finale ale Evaluării Naționale vor fi publicate pe 8 iulie, iar pe 9 iulie va fi afișată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a.
Totodată, în București, admiterea din acest an va avea loc într-un context diferit, după cea mai mare scădere a numărului de medii cuprinse între 9 și 10 din ultimii ani.
Cum sunt departajați elevii cu aceeași medie
În situația în care doi sau mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, metodologia stabilește criterii clare de departajare.
Ordinea este următoarea:
-media generală de absolvire a claselor V-VIII;
-nota obținută la Limba și literatura română la Evaluarea Națională;
-nota obținută la Matematică;
-nota de la Limba maternă sau de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la
-unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale.
Dacă și după aplicarea tuturor acestor criterii există candidați aflați la egalitate pe ultimul loc disponibil, iar aceștia au optat pentru aceeași unitate de învățământ, toți vor fi declarați admiși la opțiunea respectivă.
Calendarul principal al admiterii la liceu 2026
Etapele principale ale admiterii sunt următoarele:
8 iulie – afișarea rezultatelor finale după contestațiile de la Evaluarea Națională;
9 iulie – publicarea ierarhiei absolvenților;
13-20 iulie – completarea și verificarea fișelor de opțiuni;
20 iulie – transmiterea bazelor de date către centrele de admitere;
21 iulie – verificarea și corectarea eventualelor erori;
22 iulie – repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;
23-28 iulie – depunerea dosarelor la liceele unde elevii au fost repartizați;
28 iulie – transmiterea situației locurilor rămase libere;
29-31 iulie – soluționarea situațiilor speciale de către comisiile de admitere.
În același timp, metodologia cuprinde și prevederi speciale pentru elevii care participă la admiterea în alt județ, pentru candidații la locurile destinate elevilor romi sau celor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și pentru admiterea în învățământul tehnologic și dual.
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