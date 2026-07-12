VIDEO | AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”

AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”

La doar 27 de ani, Sergiu Mihai Poenar, cunoscut publicului sub numele de scenă AKUARIUX, demonstrează că arta nu are granițe și că expresia creativă își poate schimba forma fără să-și piardă esența. Originar din Cugir și format la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, tânărul DJ privește muzica electronică ca pe o continuare firească a unui parcurs artistic început cu pensula în mână.

„Nu cred că domeniile artei există separat. Pentru mine, pictura, muzica, literatura sau dansul sunt doar limbaje diferite prin care omul transmite aceeași emoție”, spune Sergiu, convins că fiecare formă de creație se intersectează și se completează reciproc.

Încă din copilărie, a fost atras de frumos, de emoție și de libertatea de a se exprima. Anii petrecuți la Liceul de Arte din Alba Iulia au avut un rol definitoriu în formarea sa, nu doar din punct de vedere artistic, ci și uman: ,,Dacă astăzi am curajul să îmi caut propriul drum și să mă exprim fără teamă, o mare parte din merit le aparține profesoarei mele de Limba și Literatura Română, Alice Jurcoveț, și dirigintei mele, Monica Incze. Ele au fost oamenii care m-au încurajat să îmi descopăr latura artistică și să înțeleg că autenticitatea este cea mai valoroasă formă de exprimare”, mărturisește tânărul.

Până în 2023, pictura a reprezentat principalul său mijloc de exprimare. Pânzele, culorile și compozițiile au fost spațiul în care și-a transpus gândurile și emoțiile. Astăzi nu mai pictează la fel de des, însă nu consideră că a abandonat această artă.

„Arta nu pleacă niciodată dintr-un artist. Doar își schimbă forma. În prezent nu mai investesc aceeași energie în pictură, însă sunt convins că mă voi întoarce cândva la ea”, el.

Schimbarea a început încă din ultimul an de liceu, când a descoperit muzica electronică. A fost momentul în care a realizat că emoțiile pot fi transmise la fel de profund și fără cuvinte sau imagini. Dorința de a deveni DJ s-a născut atunci, însă viața avea să îi amâne planurile pentru câțiva ani.

Experiența celor aproape patru ani petrecuți la Londra i-a schimbat perspectiva asupra muzicii și a artei. Capitala britanică i-a oferit contactul cu o scenă muzicală diversă, cu artiști din toate colțurile lumii și cu un mod diferit de a înțelege cultura. Acolo a descoperit că fiecare oraș are propriul ritm și că muzica nu cunoaște limite geografice.

În ianuarie 2026 a decis că este momentul să transforme pasiunea într-un proiect asumat. Astfel a luat naștere, cu adevărat, AKUARIUX – un artist aflat la început de drum, dar cu o identitate bine conturată.

Pentru Sergiu, DJ-ingul înseamnă mai mult decât selecția unor piese sau realizarea unui mix tehnic. Fiecare set este construit ca o experiență artistică, cu o atmosferă proprie și cu o poveste care se dezvoltă treptat.

Este atras de muzica melodică, de armoniile organice și de acele sunete care provoacă emoție înainte de a putea fi explicate rațional. În același timp, caută permanent locuri neconvenționale în care să mixeze, convins că muzica poate transforma orice spațiu într-o experiență memorabilă și că nu aparține exclusiv cluburilor.

Numele său artistic, AKUARIUX, inspirat de zodia Vărsătorului, reflectă perfect această filosofie. Scris într-o formă neobișnuită, dar pronunțat asemenea cuvântului „Aquarius”, pseudonimul vorbește despre dorința de originalitate, libertatea de a crea și curiozitatea de a explora mereu direcții noi.

Deși se află la începutul carierei sale ca DJ, Sergiu nu privește acest drum ca pe o competiție, ci ca pe o evoluție firească a artistului care a fost dintotdeauna. Dacă odinioară picta pe pânză, astăzi pictează cu sunete, atmosferă și emoțiile oamenilor aflați în fața pupitrului.

Iar poate tocmai această perspectivă îl diferențiază. Într-o lume în care muzica este adesea redusă la entertainment, AKUARIUX încearcă să îi redea dimensiunea artistică. Pentru el, succesul nu se măsoară în aplauze sau în numărul de urmăritori, ci în acel moment în care cineva pleacă de la un set simțind ceva ce nu poate descrie în cuvinte.

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