VIDEO | AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”
AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”
La doar 27 de ani, Sergiu Mihai Poenar, cunoscut publicului sub numele de scenă AKUARIUX, demonstrează că arta nu are granițe și că expresia creativă își poate schimba forma fără să-și piardă esența. Originar din Cugir și format la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, tânărul DJ privește muzica electronică ca pe o continuare firească a unui parcurs artistic început cu pensula în mână.
„Nu cred că domeniile artei există separat. Pentru mine, pictura, muzica, literatura sau dansul sunt doar limbaje diferite prin care omul transmite aceeași emoție”, spune Sergiu, convins că fiecare formă de creație se intersectează și se completează reciproc.
Încă din copilărie, a fost atras de frumos, de emoție și de libertatea de a se exprima. Anii petrecuți la Liceul de Arte din Alba Iulia au avut un rol definitoriu în formarea sa, nu doar din punct de vedere artistic, ci și uman: ,,Dacă astăzi am curajul să îmi caut propriul drum și să mă exprim fără teamă, o mare parte din merit le aparține profesoarei mele de Limba și Literatura Română, Alice Jurcoveț, și dirigintei mele, Monica Incze. Ele au fost oamenii care m-au încurajat să îmi descopăr latura artistică și să înțeleg că autenticitatea este cea mai valoroasă formă de exprimare”, mărturisește tânărul.
Până în 2023, pictura a reprezentat principalul său mijloc de exprimare. Pânzele, culorile și compozițiile au fost spațiul în care și-a transpus gândurile și emoțiile. Astăzi nu mai pictează la fel de des, însă nu consideră că a abandonat această artă.
„Arta nu pleacă niciodată dintr-un artist. Doar își schimbă forma. În prezent nu mai investesc aceeași energie în pictură, însă sunt convins că mă voi întoarce cândva la ea”, el.
Schimbarea a început încă din ultimul an de liceu, când a descoperit muzica electronică. A fost momentul în care a realizat că emoțiile pot fi transmise la fel de profund și fără cuvinte sau imagini. Dorința de a deveni DJ s-a născut atunci, însă viața avea să îi amâne planurile pentru câțiva ani.
Experiența celor aproape patru ani petrecuți la Londra i-a schimbat perspectiva asupra muzicii și a artei. Capitala britanică i-a oferit contactul cu o scenă muzicală diversă, cu artiști din toate colțurile lumii și cu un mod diferit de a înțelege cultura. Acolo a descoperit că fiecare oraș are propriul ritm și că muzica nu cunoaște limite geografice.
În ianuarie 2026 a decis că este momentul să transforme pasiunea într-un proiect asumat. Astfel a luat naștere, cu adevărat, AKUARIUX – un artist aflat la început de drum, dar cu o identitate bine conturată.
Pentru Sergiu, DJ-ingul înseamnă mai mult decât selecția unor piese sau realizarea unui mix tehnic. Fiecare set este construit ca o experiență artistică, cu o atmosferă proprie și cu o poveste care se dezvoltă treptat.
Este atras de muzica melodică, de armoniile organice și de acele sunete care provoacă emoție înainte de a putea fi explicate rațional. În același timp, caută permanent locuri neconvenționale în care să mixeze, convins că muzica poate transforma orice spațiu într-o experiență memorabilă și că nu aparține exclusiv cluburilor.
Numele său artistic, AKUARIUX, inspirat de zodia Vărsătorului, reflectă perfect această filosofie. Scris într-o formă neobișnuită, dar pronunțat asemenea cuvântului „Aquarius”, pseudonimul vorbește despre dorința de originalitate, libertatea de a crea și curiozitatea de a explora mereu direcții noi.
Deși se află la începutul carierei sale ca DJ, Sergiu nu privește acest drum ca pe o competiție, ci ca pe o evoluție firească a artistului care a fost dintotdeauna. Dacă odinioară picta pe pânză, astăzi pictează cu sunete, atmosferă și emoțiile oamenilor aflați în fața pupitrului.
Iar poate tocmai această perspectivă îl diferențiază. Într-o lume în care muzica este adesea redusă la entertainment, AKUARIUX încearcă să îi redea dimensiunea artistică. Pentru el, succesul nu se măsoară în aplauze sau în numărul de urmăritori, ci în acel moment în care cineva pleacă de la un set simțind ceva ce nu poate descrie în cuvinte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia, din 2027, după internalizarea serviciului
Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia, din 2027, după internalizarea serviciului Transportul public din municipiul Alba Iulia ar urma să coste semnificativ mai puțin începând cu anul 2027, odată cu preluarea serviciului de către noua companie înființată de administrația locală. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat […]
Încă un refresh pe bani mulți: Consiliul Județean Alba alocă 240.000 de lei pentru platformele turistice ale județului
Peste 240.000 de lei pentru promovarea online a turismului din Alba. Consiliul Județean caută firmă care să dezvolte și să administreze patru platforme digitale Consiliul Județean Alba pune la bătaie 240.393 de lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare, administrare și promovare a platformelor digitale dedicate turismului județului. Contractul, scos la licitație în Sistemul Electronic […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 12 iulie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro
Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro Ministerul Educaţiei a publicat duminică, 12 iulie 2026, rezultatele finale...
„Lift pentru viață” – Câte două blocuri din fiecare municipiu reședință de județ dotate cu lifturi în etapa-pilot a programului
„Lift pentru viață” – Câte două blocuri din fiecare municipiu reședință de județ dotate cu lifturi în etapa-pilot a programului...
Știrea Zilei
VIDEO | AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”
AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să...
Video | Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia, din 2027, după internalizarea serviciului
Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia, din 2027, după internalizarea serviciului Transportul public...
Curier Județean
Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul
Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul...
Accident de ATV în zona turistică Piatra Craivii: Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns la spital
Accident de ATV în zona turistică Piatra Craivii: Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns la spital...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...