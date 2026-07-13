Revoluție digitală în administrația din Alba: Peste 2,2 milioane de lei pentru transformarea serviciilor publice dintr-un oraș și 4 comune din județ

Consiliul Județean Alba pregătește una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani în digitalizarea administrației publice. Un proiect în valoare de peste 2,2 milioane de lei, finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, promite să schimbe modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile locale, reducând birocrația și introducând servicii publice moderne, accesibile online.

Printr-un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Județean Alba urmează să se aprobe implementarea investiției intitulate „Digitalizarea procesului administrativ în autorități publice locale din județul Alba”. Inițiativa urmărește atragerea unei finanțări europene prin Prioritatea „O regiune digitală” din cadrul Programului Regiunea Centru și reprezintă un nou pas în modernizarea administrației publice locale.

Un parteneriat între șase administrații locale

Proiectul nu se limitează la Consiliul Județean Alba. Acesta va fi implementat într-un parteneriat format din Județul Alba, în calitate de lider, și administrațiile locale din Baia de Arieș, Câlnic, Gârbova, Lupșa și Întregalde. Toate autoritățile au aprobat anterior participarea la proiect și au semnat acordul de parteneriat necesar pentru depunerea cererii de finanțare.

Ce se va schimba pentru cetățeni

În documentație se arată că investiția urmărește crearea unui ecosistem digital integrat la nivelul administrației publice din județ, prin implementarea unor soluții informatice moderne care să permită furnizarea de servicii publice rapide și eficiente.

Printre componentele principale ale proiectului se numără:

realizarea unui ecosistem digital unitar pentru instituțiile partenere;

implementarea unei soluții de management al identităților digitale;

dezvoltarea unei platforme de interconectare între instituții;

introducerea unui sistem modern de management electronic al documentelor.

În practică, aceste măsuri ar urma să reducă semnificativ timpul necesar procesării documentelor, să elimine o parte din drumurile la ghișeu și să faciliteze comunicarea dintre cetățeni și administrație.

Mai puțină birocrație, servicii mai rapide

În referatul de aprobare, reprezentanții Consiliul Județean Alba argumentează că digitalizarea reprezintă una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare administrativă. Potrivit documentului, actualele proceduri birocratice și nivelul insuficient de digitalizare limitează eficiența administrației și îngreunează relația cu cetățenii și mediul de afaceri.

Autoritățile susțin că noile sisteme informatice vor contribui la reducerea costurilor administrative, la creșterea transparenței și la îmbunătățirea calității serviciilor publice, consolidând totodată încrederea cetățenilor în instituțiile publice.

Investiție de peste 2,2 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este de 2.212.210 de lei, inclusiv TVA. Cea mai mare parte a finanțării va proveni din fonduri europene și din bugetul de stat, în timp ce contribuția proprie a Județului Alba este de 44.244,20 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Consiliul Județean își asumă și acoperirea eventualelor cheltuieli neeligibile sau a corecțiilor financiare care ar putea apărea în timpul implementării.

Finanțare europeană pentru administrația viitorului

Proiectul este eligibil în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, care urmărește dezvoltarea comunităților digitale și valorificarea avantajelor tehnologiei în beneficiul cetățenilor, companiilor și autorităților publice. Potrivit documentelor de fundamentare, investiția se înscrie în strategia regională de transformare digitală și urmărește dezvoltarea unor servicii publice moderne și interoperabile.

Urmează aprobarea finală

După parcurgerea etapelor administrative și obținerea avizelor de specialitate și de legalitate, proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Județean Alba în ședința extraordinară de marți, 14 iulie 2026.

În cazul aprobării și al semnării contractului de finanțare, administrațiile implicate vor putea demara implementarea investiției, care are ca obiectiv transformarea digitală a serviciilor publice locale și simplificarea relației dintre cetățean și instituțiile statului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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