Ştirea zilei

Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul

Sezonul evenimentelor în aer liber aduce, pe lângă muzică și oportunitățin de socializare, o problemă recurentă cu care autoritățile locale se confruntă de fiecare dată: gestionarea deșeurilor și curățenia spațiului public. În Alba Iulia, regulile privind menținerea igienei în timpul și după finalizarea adunărilor publice sunt reiterate într-un regulament aflat în consultare publică.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Amenzile prevăzute în regulamentul amintit pentru cei care uită de bunul-simț sau de obligațiile legale nu sunt deloc de neglijat.

Citește și: VIDEO | Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos

Obligații stricte pentru comercianți și firmele de curățenie

Marile evenimente atrag zeci de comercianți ambulanți, food-truck-uri și terase temporare. Conform regulamentului de gospodărire al municipiului, deținătorii de tonete, chioșcuri sau magazine temporare au obligația de a menține permanent curățenia atât în interiorul spațiului de vânzare, cât și în jurul acestuia. Nerespectarea acestei măsuri se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice și pot ajunge de la 1.000 până la 5.000 de lei în cazul firmelor (persoane juridice).

Mai mult decât atât, firmele care se ocupă de salubrizarea parcurilor, străzilor sau a altor zone publice unde se desfășoară concertele riscă aceleași sancțiuni usturătoare, între 1.000 și 5.000 de lei, dacă nu efectuează curățenia conform graficelor stabilite cu Primăria sau dacă prestează serviciul cu deficiențe.

În cazul în care pe domeniul public se execută amenajări temporare, scene sau construcții pentru eveniment, zona trebuie salubrizată în aceeași zi, indiferent dacă lucrările continuă și a doua zi. Abandonarea curățeniei pe șantierul unui festival aduce firmei organizatoare o amendă de până la 5.000 de lei.

Spectatorii și… deșeurile aruncate la întâmplare: Amenzile prevăzute

Nici publicul nu este scutit de sancțiuni. Împrăștierea gunoiului pe jos, refuzul de a folosi pubelele de colectare selectivă sau utilizarea necorespunzătoare a containerelor se pedepsește direct. Persoanele fizice care lasă în urmă mizerie în punctele de colectare sau deteriorează coșurile stradale riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută și pentru neselectarea corectă a deșeurilor reciclabile sau depozitarea lor în alte locuri decât cele special amenajate.

Poliția Locală Alba Iulia, care are atribuții directe în constatarea acestor abateri, reamintește că amenzile aplicate devin venit integral la bugetul local. Totodată, în cazul în care contravenienții sunt prinși în fapt, agenții constatatori pot recurge la fotografierea sau filmarea nereguloilor pentru a documenta sancțiunea. Cei sancționați au posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

foto – mizerie după AlbaFest 2026 (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 iulie 2026

De

AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste” La doar 27 de ani, Sergiu Mihai Poenar, cunoscut publicului sub numele de scenă AKUARIUX, demonstrează că arta nu are granițe și că expresia creativă își poate schimba forma fără să-și piardă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia,  din 2027, după internalizarea serviciului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 iulie 2026

De

Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia,  din 2027, după internalizarea serviciului Transportul public din municipiul Alba Iulia ar urma să coste semnificativ mai puțin începând cu anul 2027, odată cu preluarea serviciului de către noua companie înființată de administrația locală. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Încă un refresh pe bani mulți: Consiliul Județean Alba alocă 240.000 de lei pentru platformele turistice ale județului

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

12 iulie 2026

De

Peste 240.000 de lei pentru promovarea online a turismului din Alba. Consiliul Județean caută firmă care să dezvolte și să administreze patru platforme digitale Consiliul Județean Alba pune la bătaie 240.393 de lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare, administrare și promovare a platformelor digitale dedicate turismului județului. Contractul, scos la licitație în Sistemul Electronic […]

Citește mai mult