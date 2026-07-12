Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul
Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul
Sezonul evenimentelor în aer liber aduce, pe lângă muzică și oportunitățin de socializare, o problemă recurentă cu care autoritățile locale se confruntă de fiecare dată: gestionarea deșeurilor și curățenia spațiului public. În Alba Iulia, regulile privind menținerea igienei în timpul și după finalizarea adunărilor publice sunt reiterate într-un regulament aflat în consultare publică.
Amenzile prevăzute în regulamentul amintit pentru cei care uită de bunul-simț sau de obligațiile legale nu sunt deloc de neglijat.
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Obligații stricte pentru comercianți și firmele de curățenie
Marile evenimente atrag zeci de comercianți ambulanți, food-truck-uri și terase temporare. Conform regulamentului de gospodărire al municipiului, deținătorii de tonete, chioșcuri sau magazine temporare au obligația de a menține permanent curățenia atât în interiorul spațiului de vânzare, cât și în jurul acestuia. Nerespectarea acestei măsuri se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice și pot ajunge de la 1.000 până la 5.000 de lei în cazul firmelor (persoane juridice).
Mai mult decât atât, firmele care se ocupă de salubrizarea parcurilor, străzilor sau a altor zone publice unde se desfășoară concertele riscă aceleași sancțiuni usturătoare, între 1.000 și 5.000 de lei, dacă nu efectuează curățenia conform graficelor stabilite cu Primăria sau dacă prestează serviciul cu deficiențe.
În cazul în care pe domeniul public se execută amenajări temporare, scene sau construcții pentru eveniment, zona trebuie salubrizată în aceeași zi, indiferent dacă lucrările continuă și a doua zi. Abandonarea curățeniei pe șantierul unui festival aduce firmei organizatoare o amendă de până la 5.000 de lei.
Spectatorii și… deșeurile aruncate la întâmplare: Amenzile prevăzute
Nici publicul nu este scutit de sancțiuni. Împrăștierea gunoiului pe jos, refuzul de a folosi pubelele de colectare selectivă sau utilizarea necorespunzătoare a containerelor se pedepsește direct. Persoanele fizice care lasă în urmă mizerie în punctele de colectare sau deteriorează coșurile stradale riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută și pentru neselectarea corectă a deșeurilor reciclabile sau depozitarea lor în alte locuri decât cele special amenajate.
Poliția Locală Alba Iulia, care are atribuții directe în constatarea acestor abateri, reamintește că amenzile aplicate devin venit integral la bugetul local. Totodată, în cazul în care contravenienții sunt prinși în fapt, agenții constatatori pot recurge la fotografierea sau filmarea nereguloilor pentru a documenta sancțiunea. Cei sancționați au posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.
foto – mizerie după AlbaFest 2026 (arhivă; cu rol ilustrativ)
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