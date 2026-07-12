Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul

AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste” La doar 27 de ani, Sergiu Mihai Poenar, cunoscut publicului sub numele de scenă AKUARIUX, demonstrează că arta nu are granițe și că expresia creativă își poate schimba forma fără să-și piardă […]