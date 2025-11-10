PENSII 2025 | Vârstă REDUSĂ de pensionare pentru o parte dintre femeile din România. Ce condiții trebuie îndeplinite

Vârstă REDUSĂ de pensionare pentru o parte dintre femeile din România. Ce condiții trebuie îndeplinite

Conform Legii nr. 360/2023, vârsta de pensionare scade pentru o parte dintre femeile din România. Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele interesate trebuie să se adreseze unității teritoriale a Casei Naționale de Pensii din localitatea lor.

Măsura se aplică femeilor care au realizat stagiul complet de cotizare și care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani sau, în cazul adopției, i-au îngrijit timp de cel puțin 13 ani, potrivit bzi.ro. Sunt vizate, așadar, mamele cu mai mulți copii, dar și femeile care au adoptat, cu respectarea condițiilor de creștere și îngrijire prevăzute de lege.

Pentru a fi eligibile, femeile trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, iar perioada de creștere a copiilor să fie conformă cu prevederile: până la 16 ani pentru copiii biologici și cel puțin 13 ani în cazul adopției.

Reducerea se aplică vârstei standard de pensionare doar după verificarea documentelor depuse. Măsura recunoaște rolul de părinte sau părinte adoptator în creșterea copiilor, fără a elimina obligația de a fi realizat stagiul complet de contribuții. Nu este suficientă doar calitatea de părinte; trebuie îndeplinite cumulativ cerințele privind cotizațiile și perioada de creștere sau îngrijire a copilului.

Pentru solicitarea reducerii vârstei de pensionare, femeile trebuie să depună cererea la Casa Națională de Pensii, însoțită de documentele necesare: certificatele de naștere ale copiilor pentru a demonstra filiația, hotărârea judecătorească de adopție, dacă este cazul, și o declarație pe propria răspundere care să ateste că au crescut copiii până la 16 ani sau i-au îngrijit minimum 13 ani în cazul adopției.

Reprezentanții Caselor de Pensii pot solicita și alte documente justificative care să confirme perioadele de creștere și situațiile familiale relevante.

Dosarul este analizat de instituție, iar reducerea se aplică doar după verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor legale. Pentru o procesare mai rapidă, este important ca documentele să fie complete și lizibile. În cerere trebuie menționat clar că se solicită aplicarea facilității prevăzute de Legea nr. 360/2023, indicând numărul copiilor crescuți și perioada în care s-a realizat îngrijirea lor.

