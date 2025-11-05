Când se dau pensile în noiembrie 2025: Când intră banii pe card și când îi aduce poștașul

Care este data la care se dau pensiile în noiembrie 2025: Când intră banii pe card și când îi aduce poștașul

Aproape cinci milioane de pensionari din România așteaptă plata pensiilor la începutul lunii noiembrie. Casa Națională de Pensii Publice a stabilit calendarul și procedurile pentru fiecare categorie de beneficiari, astfel încât plata pensiilor să fie realizată lunar, conform opțiunii fiecărui pensionar.

Cei care primesc pensia prin CN Poșta Română SA vor încasa sumele direct la domiciliu, în perioada 1–15 noiembrie. Pensionarii „avizați”, adică cei care nu sunt găsiți acasă, pot ridica pensia de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. Pentru plățile restante, procedura este similară, cu plata la domiciliu între 11 și 15 ale lunii.

Pentru pensionarii care optează pentru plata prin cont bancar sau card, sumele sunt virate în data de 12 ale lunii, dar nu mai târziu de 13 noiembrie. Talonul de pensie, cunoscut sub numele de talon mov, este transmis la domiciliu între 1 și 15 ale lunii. În cazul în care pensionarul nu se află acasă, talonul poate fi ridicat de la oficiile poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată.

Pensionarii care locuiesc în străinătate pot încasa pensia printr-un mandatar, pe baza unei procure speciale depuse la casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului mandatarului sau ultimului loc de asigurare al titularului. Procura trebuie autentificată la o misiune diplomatică sau oficiu consular românesc, ori la un notar public (român sau străin, în funcție de țară). Documentele emise în străinătate trebuie apostilate conform Convenției de la Haga din 1961 și traduse legal în limba română.

Procura specială trebuie să includă datele titularului și ale mandatarului, obiectul mandatului și precizarea clară că mandatarul îndeplinește toate obligațiile titularului, inclusiv de a anunța orice modificare care ar putea afecta plata pensiei. Valabilitatea procurei nu depășește 18 luni de la autentificare.

Apostila, cu dimensiunea de 9 cm pe latură și inscripția „Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961”, certifică autenticitatea documentului emis în străinătate și permite recunoașterea acestuia în România și în celelalte state semnatare ale convenției, simplificând procesul de plată.

