PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?

Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?

Casa Națională de Pensii Publice a făcut precizări importante într-o chestiune arzătoare.

Aceasta poate fi rezumată prin întrebarea: plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?

„Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap”, precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice.

Conform acestora, pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3.000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate.

„Vă asigurăm și de această dată că suntem preocupați pentru o informare corectă, bazată pe temeiurile legale în vigoare”, au mai afirmat reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice.

