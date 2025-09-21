PENSII 2025 | Plata pe card reduce cheltuielile bugetare: Statul cheltuie de zece ori mai mult pentru pensiile plătite cash, comparativ cu cele virate electronic

PENSII 2025 | Plata banilor pe card reduce cheltuielile bugetare: Statul cheltuie de zece ori mai mult pentru pensiile plătite cash, comparativ cu cele virate electronic

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat recent că regulile nu se schimbă și că vârsta de pensionare rămâne neschimbată pentru marea majoritate a românilor. În același timp, autoritățile caută soluții pentru reducerea costurilor de distribuire a pensiilor, pentru combaterea fraudelor din sistem și pentru remedierea problemelor tehnice din procesul de recalculare.

Mesajul de stabilitate e important într-o perioadă în care bugetul public se află sub presiune, iar discuțiile despre uniformizarea vârstelor de pensionare în Uniunea Europeană alimentează îngrijorări. Manole a subliniat că, dincolo de excepțiile care privesc zona magistraților, nu există planuri de modificare a cadrului legal actual.

Plata pensiilor pe card, o direcție de economisire pentru stat

Unul dintre punctele esențiale menționate de ministru privește modul de distribuire a pensiilor. În prezent, jumătate dintre beneficiari primesc banii direct pe card, iar cealaltă jumătate prin Poșta Română, în numerar. Diferența de cost este însă uriașă: statul cheltuie de zece ori mai mult pentru pensiile plătite cash, comparativ cu cele virate electronic.

Florin Manole a explicat că nu va fi impusă nicio obligație de trecere pe card, dar că ministerul va încuraja această variantă. Argumentul principal este eficiența financiară: plata pe card reduce cheltuielile bugetare și simplifică administrarea. În plus, modernizarea sistemului de pensii trece și prin digitalizare, însă implementarea trebuie făcută cu respectarea libertății de alegere.

Fraude și erori în sistemul de handicap

Interviul a adus în atenție și problemele legate de evaluarea persoanelor cu handicap. Controalele recente au descoperit fraude masive: documente false, ștampile contrafăcute și încadrări eronate care au permis unor persoane neeligibile să primească beneficii.

Manole a dat exemplul amputărilor – cazuri care nu ar trebui să fie supuse reevaluărilor periodice. Ministerul pregătește noi criterii pentru a evita situațiile în care persoane cu dizabilități reale sunt chemate inutil la reevaluare. În paralel, corpul de control aplică sancțiuni celor care au profitat de sistem.

Recalcularea pensiilor și problemele softului

O altă temă de interes pentru pensionari este „mica recalculare”. Ministrul a recunoscut că softul Casei Naționale de Pensii nu funcționează încă la parametri optimi și că acest lucru creează întârzieri și nemulțumiri. Potrivit lui Manole, problemele tehnice sunt moștenite de la fosta conducere, iar echipa actuală lucrează pentru corectarea deficiențelor.

Procesul de recalculare este vital pentru ca pensionarii să primească sumele corecte, în concordanță cu noile formule de calcul. Până atunci, rămâne deschisă discuția despre responsabilitatea instituțiilor care gestionează unul dintre cele mai sensibile sisteme publice.

