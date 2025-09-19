PENSII 2025 | Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români până pe 30 septembrie. Cum se obține, cine îl semnează și ce se întâmplă dacă nu este trimis la timp

Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români până pe 30 septembrie 2025. Cum se obține, cine îl semnează și ce se întâmplă dacă nu este trimis la timp

Românii stabiliți în străinătate și primesc pensii din România au obligații suplimentare față de cei care locuiesc în țară. Una dintre cele mai importante este transmiterea așa-numitului certificat de viață, un document oficial care confirmă că persoana este în viață și are în continuare dreptul de a primi pensie.

Din 2024, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, regulile s-au schimbat. Dacă până anul trecut certificatul trebuia trimis o singură dată pe an, acum el este cerut de două ori: o dată în martie și o dată în septembrie. Nerespectarea termenelor atrage suspendarea plății pensiei, ceea ce face ca acest document să devină esențial pentru toți pensionarii români din străinătate.

Cum se obține și cine semnează certificatul de viață

Certificatul de viață a fost reglementat prin Legea 360/2023 și detaliat prin Ordinul CNPP 874/2024, care a stabilit și modelul oficial al documentului. Formularul poate fi descărcat online și trebuie completat și semnat de pensionar în fața unei autorități legale din țara unde locuiește.

Autoritățile care pot certifica documentul sunt diverse: instituții de asigurări sociale sau pensii, autorități administrative locale sau notari publici. Important este ca semnătura și confirmarea să fie făcute în mod oficial, astfel încât documentul să fie recunoscut de Casa Națională de Pensii Publice din România.

Obligația de a transmite certificatul revine exclusiv pensionarului nerezident, iar acesta trebuie trimis direct către casa teritorială de pensii de care aparține. Lipsa certificatului la termenul limită, adică 31 martie sau 30 septembrie, duce la suspendarea automată a plății pensiei începând cu luna următoare.

Ce se întâmplă dacă nu trimiți certificatul la timp

Dacă un pensionar din străinătate nu respectă termenele, pensia i se suspendă fără alte notificări. Reluarea plății se face numai după ce documentul este transmis, dar nu retroactiv pentru lunile în care plata a fost sistată, ci de la data suspendării. Astfel, pot apărea întârzieri semnificative și perioade fără venituri, ceea ce poate afecta serios situația financiară a celor dependenți de pensia din România.

Noua lege a pensiilor a introdus această obligativitate dublă tocmai pentru a limita cazurile de plată nejustificată, atunci când pensionarii decedați rămâneau în evidențele oficiale, iar pensiile continuau să fie virate. Pentru a preveni astfel de situații, legislația cere acum dovada de două ori pe an că beneficiarul este în viață.

Pentru pensionarii care locuiesc peste hotare, respectarea acestor termene devine o prioritate. În caz contrar, nu doar că pot rămâne fără bani o perioadă, dar reluarea procedurilor implică și birocrație suplimentară.

