PENSII 2025 | Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români până pe 30 septembrie. Cum se obține, cine îl semnează și ce se întâmplă dacă nu este trimis la timp
Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români până pe 30 septembrie 2025. Cum se obține, cine îl semnează și ce se întâmplă dacă nu este trimis la timp
Românii stabiliți în străinătate și primesc pensii din România au obligații suplimentare față de cei care locuiesc în țară. Una dintre cele mai importante este transmiterea așa-numitului certificat de viață, un document oficial care confirmă că persoana este în viață și are în continuare dreptul de a primi pensie.
Din 2024, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, regulile s-au schimbat. Dacă până anul trecut certificatul trebuia trimis o singură dată pe an, acum el este cerut de două ori: o dată în martie și o dată în septembrie. Nerespectarea termenelor atrage suspendarea plății pensiei, ceea ce face ca acest document să devină esențial pentru toți pensionarii români din străinătate.
Citește și: PENSII 2025 | Pensionarea pe caz de boală: Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia de invaliditate
Cum se obține și cine semnează certificatul de viață
Certificatul de viață a fost reglementat prin Legea 360/2023 și detaliat prin Ordinul CNPP 874/2024, care a stabilit și modelul oficial al documentului. Formularul poate fi descărcat online și trebuie completat și semnat de pensionar în fața unei autorități legale din țara unde locuiește.
Autoritățile care pot certifica documentul sunt diverse: instituții de asigurări sociale sau pensii, autorități administrative locale sau notari publici. Important este ca semnătura și confirmarea să fie făcute în mod oficial, astfel încât documentul să fie recunoscut de Casa Națională de Pensii Publice din România.
Obligația de a transmite certificatul revine exclusiv pensionarului nerezident, iar acesta trebuie trimis direct către casa teritorială de pensii de care aparține. Lipsa certificatului la termenul limită, adică 31 martie sau 30 septembrie, duce la suspendarea automată a plății pensiei începând cu luna următoare.
Ce se întâmplă dacă nu trimiți certificatul la timp
Dacă un pensionar din străinătate nu respectă termenele, pensia i se suspendă fără alte notificări. Reluarea plății se face numai după ce documentul este transmis, dar nu retroactiv pentru lunile în care plata a fost sistată, ci de la data suspendării. Astfel, pot apărea întârzieri semnificative și perioade fără venituri, ceea ce poate afecta serios situația financiară a celor dependenți de pensia din România.
Noua lege a pensiilor a introdus această obligativitate dublă tocmai pentru a limita cazurile de plată nejustificată, atunci când pensionarii decedați rămâneau în evidențele oficiale, iar pensiile continuau să fie virate. Pentru a preveni astfel de situații, legislația cere acum dovada de două ori pe an că beneficiarul este în viață.
Pentru pensionarii care locuiesc peste hotare, respectarea acestor termene devine o prioritate. În caz contrar, nu doar că pot rămâne fără bani o perioadă, dar reluarea procedurilor implică și birocrație suplimentară.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
ANAF folosește pentru prima dată inteligența artificială pentru a detecta fraudele fiscale ale românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu tehnologie americană
ANAF folosește pentru prima dată inteligența artificială pentru a detecta fraudele fiscale ale românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu tehnologie americană ANAF intră într-o nouă etapă de modernizare, iar accentul se pune pe tehnologie și pe o relație mai simplă cu contribuabilii. Ministrul Finanțelor spune că deja se folosește un soft american bazat pe inteligență […]
Radu Georgescu: ,,România a făcut toate greşelile economice scrise în cărţile de economie”
Economistul Radu Georgescu a publicat, pe o rețea de socializare, un text care face referire la greșelile economice pe care țara noastră le-a făcut în ultimii 10 ani, iar inflația a ajuns să fie cu mult mai mare decât media europeană. Textul critică guvernele, miniștii și parlamentarii pentru politicile monetare și fiscare aplicate. Mai mult […]
Felix Bogdan Dragomir, despre pericolul urșilor: „Avem decese, mutilări și accidente, iar statul rămâne surd și orb”
Semnal de alarmă al AJVPS Alba: „În ultimii 5 ani doar, au fost înregistrate și declarate peste 30 de atacuri ale urșilor asupra omului, soldate cu decese sau mutilări” România se confruntă cu o criză fără precedent în ceea ce privește relația dintre om și urs. Atacuri mortale, accidente rutiere și feroviare, gospodării devastate și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2025 | Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români până pe 30 septembrie. Cum se obține, cine îl semnează și ce se întâmplă dacă nu este trimis la timp
Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români până pe 30 septembrie 2025. Cum se obține, cine îl semnează și ce...
ANAF folosește pentru prima dată inteligența artificială pentru a detecta fraudele fiscale ale românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu tehnologie americană
ANAF folosește pentru prima dată inteligența artificială pentru a detecta fraudele fiscale ale românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu tehnologie...
Știrea Zilei
Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale ?...
Curier Județean
Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor (P)
Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor Situat într-un...
ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii
Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...