PENSII 2025 | Numărul beneficiarilor de pensii speciale se află în creștere. Cei mai mulți sunt procurori și judecători

Numărul beneficiarilor de pensii speciale se află în creștere. Cei mai mulți sunt procurori și judecători

Numărul pensiilor speciale a crescut cu 46 în luna septembrie, numărul total de beneficiari ajungând la 11.759, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Dintre aceștia, peste 7.000 sunt beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.733, dintre care 2.558 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.377 lei, din care 7.507 din BASS și 22.194 de la bugetul de stat, se arată în comunicatul CNPP, conform Gândul.

Numărul beneficiarilor de pensii din rândul membrilor corpului diplomatic și consular al României este de 792 de persoane, dintre care 693 primesc pensie și din sistemul public (BASS). Pensia medie în această categorie este de 6.979 de lei, din care 3.001 de lei provin din bugetul de stat.

În cazul parlamentarilor, numărul total al beneficiarilor este de 873 de persoane, dintre care 655 primesc pensie și din BASS. Pensia medie se ridică la 6.212 lei, iar contribuția din bugetul de stat este de 3.517 lei.

Pentru foștii angajați ai Curții de Conturi s-au acordat pensii de serviciu unui număr de 681 de persoane, toate având și pensie din BASS. Valoarea medie a pensiei este de 10.287 de lei, din care 1.924 de lei sunt acoperiți din bugetul de stat, potrivit sursei citate.

