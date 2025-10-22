PENSII 2025 | Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime
Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime
Pentru mulți români care au lucrat înainte de anii 2000 în industrie, construcții sau medii cu expunere la factori de risc, grupa I de muncă reprezintă o parte esențială a carierei profesionale.
Această categorie de muncă, reglementată înainte de intrarea în vigoare a actualului Cod al muncii, se acorda angajaților care desfășurau activități în condiții speciale, dăunătoare sau periculoase, care afectau direct sănătatea.
Citește și: PENSII 2025 | Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Grupa I de muncă cuprindea, în principal, meserii din domenii precum metalurgia, mineritul, industria energetică, chimică, transporturile, construcțiile navale, exploatările petroliere și alte activități în care angajații erau expuși la noxe, temperaturi extreme sau riscuri fizice constante. Activitatea desfășurată în aceste condiții oferea avantaje la pensionare, printre care reducerea vârstei standard de pensionare și majorarea stagiului de cotizare.
Pentru ca perioada lucrată în grupa I să fie recunoscută de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), salariatul trebuie să prezinte documente justificative clare, eliberate de fostul angajator sau de instituția care deține arhiva acestuia. Printre actele acceptate se află:
- Adeverința de încadrare în grupa I de muncă, eliberată conform Ordinului nr. 50/1990 sau altor reglementări specifice perioadei;
- Carnetul de muncă, în care trebuie să fie menționată grupa de muncă și procentul (100% pentru grupa I);
- Contractul individual de muncă sau statele de plată, care pot confirma locul și perioada efectivă de muncă;
- Deciziile interne sau fișele de post care atestă natura activității și mediul de lucru;
Cum poți pierde anii de vechime
În absența acestor documente, anii lucrați în condiții dificile pot fi pierduți definitiv. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) nu recunoaște încadrarea în grupa I pe baza declarațiilor sau a martorilor, ci doar pe baza documentelor oficiale. Dacă firma la care ai lucrat a fost desființată și arhiva nu mai există, singurele opțiuni rămân identificarea unui succesor juridic sau solicitarea informațiilor de la Arhivele Naționale, însă acest demers este complicat și de durată, potrivit playtech.ro.
De asemenea, o adeverință eliberată incorect sau incompletă poate fi respinsă. În astfel de situații, solicitantul riscă să piardă dreptul la reducerea vârstei de pensionare și să i se recalculeze pensia doar pentru anii de cotizare standard, fără beneficiile aferente muncii în condiții grele.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea. „În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km. Cutremurul s-a produs […]
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În ultimii doi ani, trendul de întoarcere a românilor din diaspora s-a inversat radical: numărul celor care aleg să emigreze definitiv a depășit constant pe cel al celor care se întorc acasă. În 2022, situația era […]
Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii
Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii care consumă alimentul Supermarketurile Carrefour și Profi au retras de la comercializare un sortiment de fasole cu cârnați marca Maestro, produs de Caroli Food Group Pitești SRL. Totul a început atunci când un client a semnalat prezența unui corp […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...
Știrea Zilei
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare...
Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști. De la ce a pornit scandalul
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...