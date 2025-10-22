PENSII 2025 | Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime

Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime

Pentru mulți români care au lucrat înainte de anii 2000 în industrie, construcții sau medii cu expunere la factori de risc, grupa I de muncă reprezintă o parte esențială a carierei profesionale.

Această categorie de muncă, reglementată înainte de intrarea în vigoare a actualului Cod al muncii, se acorda angajaților care desfășurau activități în condiții speciale, dăunătoare sau periculoase, care afectau direct sănătatea.

Grupa I de muncă cuprindea, în principal, meserii din domenii precum metalurgia, mineritul, industria energetică, chimică, transporturile, construcțiile navale, exploatările petroliere și alte activități în care angajații erau expuși la noxe, temperaturi extreme sau riscuri fizice constante. Activitatea desfășurată în aceste condiții oferea avantaje la pensionare, printre care reducerea vârstei standard de pensionare și majorarea stagiului de cotizare.

Pentru ca perioada lucrată în grupa I să fie recunoscută de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), salariatul trebuie să prezinte documente justificative clare, eliberate de fostul angajator sau de instituția care deține arhiva acestuia. Printre actele acceptate se află:

Adeverința de încadrare în grupa I de muncă, eliberată conform Ordinului nr. 50/1990 sau altor reglementări specifice perioadei;

Carnetul de muncă, în care trebuie să fie menționată grupa de muncă și procentul (100% pentru grupa I);

Contractul individual de muncă sau statele de plată, care pot confirma locul și perioada efectivă de muncă;

Deciziile interne sau fișele de post care atestă natura activității și mediul de lucru;

Cum poți pierde anii de vechime

În absența acestor documente, anii lucrați în condiții dificile pot fi pierduți definitiv. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) nu recunoaște încadrarea în grupa I pe baza declarațiilor sau a martorilor, ci doar pe baza documentelor oficiale. Dacă firma la care ai lucrat a fost desființată și arhiva nu mai există, singurele opțiuni rămân identificarea unui succesor juridic sau solicitarea informațiilor de la Arhivele Naționale, însă acest demers este complicat și de durată, potrivit playtech.ro.

De asemenea, o adeverință eliberată incorect sau incompletă poate fi respinsă. În astfel de situații, solicitantul riscă să piardă dreptul la reducerea vârstei de pensionare și să i se recalculeze pensia doar pentru anii de cotizare standard, fără beneficiile aferente muncii în condiții grele.

