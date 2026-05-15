Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate. Prognoza METEO pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, 15 mai 2026, estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei până în 8 iunie 2026, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 18-25 mai 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul Românie

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, dar și local deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 25 mai-1 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

*Săptămâna 1-8 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 8-15 iunie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

