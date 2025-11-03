PENSII 2025 | În ce condiții se pot pensiona românii anticipat. DOCUMENTELE necesare
PENSII 2025 | În ce condiții se pot pensionar românii anticipat. Actele necesare
Anumite persoane pot ieși la pensie mai devreme, fără să fie penalizate, dacă respectă condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Noile reglementări stabilesc clar cine are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare și care sunt etapele necesare pentru depunerea dosarului.
Conform noii legi a pensiilor, românii pot ieși la pensie anticipat, fără penalizare, dacă au acumulat un stagiu total de 40 de ani. Acest stagiu cuprinde 35 de ani de contribuții efective la sistemul public de pensii, la care se adaugă 5 ani de perioade asimilate sau necontributive. Astfel, o persoană care a lucrat suficient timp și are recunoscute perioade necontributive, precum studiile universitare, concediile medicale sau serviciul militar, poate solicita pensionarea anticipată fără diminuarea sumei primite.
Experții consideră că un număr mare de persoane, mai ales cele născute în perioada „decrețeilor”, se vor încadra în această categorie și vor putea beneficia de avantajele noilor prevederi.
Pentru a obține pensia anticipată, solicitantul trebuie să depună un dosar complet, care să conțină mai multe documente, printre care:
- cererea pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 4 la norme);
- carnetul de muncă, în original și copie;
- actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie);
- livretul militar (după caz);
- diploma de absolvire a studiilor universitare, însoțită de foaia matricolă;
- adeverințe privind sporurile cu caracter permanent, condițiile speciale de muncă și venitul brut realizat;
- certificatele de naștere ale copiilor sau hotărârile judecătorești de adopție;
- procura specială, dacă dosarul este depus de un mandatar;
- adeverințe eliberate de angajatorii actuali și declarația privind locul de ședere obișnuită.
Aceste documente se depun la Casa Teritorială de Pensii din raza de domiciliu, iar instituția verifică și stabilește eligibilitatea pentru pensionare anticipată.
