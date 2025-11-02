Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul viitor”. Care este motivul

Zeci de mii de angajați din companii de construcții, din România, riscă să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a precizat sâmbătă președintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii într-o conferință la Sinaia.

Această situație a apărut după ce finanțarea pentru mai multe programe Anghel Saligny şi PNRR au fost întrerupte, astfel, mai multe șantiere au fost deja abandonate.

Firmele din construcții își stabiliseră numărul de angajați în raport cu proiectele aflate în derulare, însă acum sunt nevoite să facă disponibilizări, întrucât nu mai pot susține personalul angajat anterior, dimensionat pentru acele lucrări

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pentru următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii şi a încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul conferinţei de la Sinaia.

În federaţie sunt aproximativ 200.000 de angajaţi, dintre care 60–70.000 în construcţii. La nivelul întregii ţări, în domeniul construcţiilor lucrează circa 500.000 de persoane, potrivit Pro TV.

Întrebat dacă semnalele din partea companiilor din domeniu sunt negative, Erbaşu a răspuns: „Absolut”, mai transmite sursa citată.

„Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar altele se pregătesc să reducă semnificativ activitatea şi dimensiunea firmelor din construcţii. Pericolul cel mai mare este în cazul companiilor medii, cu 50–100 de angajaţi, acestea sunt în situaţia cea mai delicată. Sunt prea mari ca să nu aibă probleme şi prea mici ca să şi le poată rezolva”, a afirmat Erbaşu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI