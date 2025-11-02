Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul viitor”
Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul viitor”. Care este motivul
Zeci de mii de angajați din companii de construcții, din România, riscă să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a precizat sâmbătă președintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii într-o conferință la Sinaia.
Această situație a apărut după ce finanțarea pentru mai multe programe Anghel Saligny şi PNRR au fost întrerupte, astfel, mai multe șantiere au fost deja abandonate.
Citește și: Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii.
Firmele din construcții își stabiliseră numărul de angajați în raport cu proiectele aflate în derulare, însă acum sunt nevoite să facă disponibilizări, întrucât nu mai pot susține personalul angajat anterior, dimensionat pentru acele lucrări
„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pentru următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii şi a încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul conferinţei de la Sinaia.
În federaţie sunt aproximativ 200.000 de angajaţi, dintre care 60–70.000 în construcţii. La nivelul întregii ţări, în domeniul construcţiilor lucrează circa 500.000 de persoane, potrivit Pro TV.
Întrebat dacă semnalele din partea companiilor din domeniu sunt negative, Erbaşu a răspuns: „Absolut”, mai transmite sursa citată.
„Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar altele se pregătesc să reducă semnificativ activitatea şi dimensiunea firmelor din construcţii. Pericolul cel mai mare este în cazul companiilor medii, cu 50–100 de angajaţi, acestea sunt în situaţia cea mai delicată. Sunt prea mari ca să nu aibă probleme şi prea mici ca să şi le poată rezolva”, a afirmat Erbaşu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia de transport gratuit sau redus și în anul 2026
Facilitățile de transport pentru pensionari, veterani și văduve de război ar putea fi prelungite până la finalul anului 2026 Pensionarii români, veteranii și văduvele de război ar putea continua să beneficieze de bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și după 31 decembrie 2025, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în […]
Ministrul Educației: Analfabetismul funcțional și pseudoștiința reprezintă virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere
Ministrul Educației: Analfabetismul funcțional și pseudoștiința reprezintă virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere Ministrul Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne ferm dedicată susținerii și promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competență: educație, știință, cultură și comunicare, în cadrul Declarației Naționale, susținută sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Citește și: Plafonarea tarifului […]
VIDEO | Tragedie în județul vecin! Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu. Casa s-a făcut scrum
Tragedie în județul vecin. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu Un bărbat de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața după un incendiu izbucnit în municipiul Dej, pe strada Mihai Viteazu, astăzi, 2 noiembrie, în jurul orei 19:40. Citește și: VIDEO | Băiat de 16 ani din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul viitor”
Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul...
Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia de transport gratuit sau redus și în anul 2026
Facilitățile de transport pentru pensionari, veterani și văduve de război ar putea fi prelungite până la finalul anului 2026 Pensionarii...
Știrea Zilei
La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare la luptă a populației românești din Evul Mediu
La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare...
VIDEO | Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea noastră”
Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea...
Curier Județean
FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul ,,Life is Dance”: ,,O mândrie națională”
Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul...
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României Caresta...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia Deși au...