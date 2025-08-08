PENSII 2025 | Documentele necesare pentru a beneficia de pensia de urmaș. Cine pot fi beneficiarii și ce prevede legea

PENSII 2025 | Actele necesare pentru a beneficia de pensia de urmaș. Cine pot fi beneficiarii și ce spune legea

Potențialii beneficiari ai pensiei de urmaș trebuie să fie foarte de atenți la documentele necesare și la termenele prevăzute de lege pentru a nu risca pierderea acestui beneficiu financiar.

Adeverințele pentru pensia de urmaș trebuie depuse de două ori pe an, până la datele stabilite de casa teritorială de pensii. De obicei, este vorba despre o adeverință care confirmă continuarea studiilor, eliberată de unitatea de învățământ.

Pe baza acestui document, elevii sau studenții pot primi pensie de urmaș. În cazul decesului pensionarului sau al persoanei care îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaș:

Copiii – până la vârsta de 16 ani, sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile, iar pe durata invalidității, dacă aceasta s-a ivit în timpul studiilor sau până la 16 ani.

Soțul supraviețuitor – are dreptul la pensie de urmaș dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani sau, în caz de invaliditate sau deces datorat accidentului de muncă ori bolilor profesionale, în condițiile prevăzute de lege.

Restricții legate de veniturile realizate de beneficiarul pensiei de urmaș

Pentru ca soțul supraviețuitor să beneficieze de pensie, există restricții legate de veniturile realizate: nu trebuie să depășească salariul minim brut pe țară garantat în plată, indiferent dacă acestea provin din contract de muncă, raport de serviciu sau funcții elective.

Aceleași restricții se aplică și părinților care au în grijă copii până la 7 ani la data decesului susținătorului.

Cererea de pensionare trebuie depusă la casa de pensii de care aparține beneficiarul, fie de către persoana îndreptățită, fie prin mandatar cu procură specială.

Pentru românii stabiliți în străinătate, cererea se poate depune la instituțiile de asigurări sociale din statul respectiv, fără a fi necesară deplasarea în România.

Foarte important de știut este faptul că pentru elevi, termenul de depunere a adeverinței de studii este de obicei 25 septembrie, iar pentru studenți, 25 octombrie.

Documente necesare pentru pensie de urmaș

Printre principalele documente necesare pentru obținerea pensiei de urmaș au rămas aceleași ca și până acum:

Cererea pentru pensie de urmaș (Anexa nr. 7 la norme)

Certificatul de deces al susținătorului

Actele de stare civilă ale urmașilor

Adeverința de studii pentru copii

Documente care dovedesc cauza decesului (accident de muncă, boală profesională)

Carnet de muncă și de pensii, diplome și adeverințe de venit

Declarație pe proprie răspundere privind locul de ședere

Fotocopiile sunt făcute gratuit de către casele teritoriale de pensii.

Cuantumul pensiei de urmaș

Pensia de urmaș se calculează în funcție de numărul de urmași 50% – pentru un singur urmaș, 75% – pentru doi urmași și de 100% – pentru trei sau mai mulți urmași, scrie newsweek.ro.

Excepție fac orfanii de ambii părinți, unde pensia se calculează prin însumarea drepturilor aferente fiecărui părinte.Copiii și soțul supraviețuitor pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie dintre pensia proprie și pensia de urmaș.

Acordarea și plata pensiei

Plata se efectuează din prima zi a lunii următoare decesului dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile.

Beneficiarii pot primi pensia la domiciliu prin Poșta Română sau în cont bancar/card.

Recalcularea și revizuirea pensiei

Pensia poate fi recalculată sau revizuită dacă apar venituri noi, stagiile de cotizare nevalorificate sau modificarea numărului de urmași. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare cererii.

Suspendarea plății pensiei intervine în situații precum:

Lipsa dovezii continuării studiilor de către copii;

Beneficiarul nu prezintă documentele medicale la revizuirea invalidității;

Realizarea unor venituri lunare mai mari decât salariul minim.

