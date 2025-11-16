PENSII 2025 | Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE în cazul în care firma la care ai lucrat a plătit contribuțiile. Pașii legali de urmat

Casele de pensii din toată țara sunt asaltate de români care își verifică drepturile de pensionare sau încearcă să completeze stagiile lipsă de cotizare, după ce au constatat că angajatorii le-au reținut contribuțiile, dar nu le-au virat statului. Pentru a obține pensie, este necesară îndeplinirea a două condiții: vârsta minimă și stagiul complet de contributivitate.

În prezent, bărbații se pot pensiona la 65 de ani, dacă au un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, iar femeile la 62 de ani și 5 luni, cu un stagiu de 33 de ani și 2 luni. Pentru pensia anticipată, este necesar un stagiu de cel puțin 40 de ani, fără penalizări.

Totuși, numeroși români descoperă că le lipsesc ani întregi din vechime, deși știu că angajatorii le-au reținut contribuțiile înainte de 2018.

Cristina Georgeta Vintilă, expert în HR, a explicat pentru „Adevărul” că, până în 2018, contribuțiile obligatorii precum CAS și CASS erau datorate de salariat, dar reținute și virate de angajator.

„Practic, angajatorul era intermediar: oprea sumele din salariile brute și trebuia să le vireze statului până la data de 25 a lunii următoare. În lipsa unui sistem digital de urmărire, verificarea reală a virării contribuțiilor era dificilă. Declarațiile se depuneau pe suport fizic, iar instituțiile nu aveau baze de date interconectate. Astfel, unele firme rețineau contribuțiile, dar nu le mai achitau către buget, acumulând datorii care se descopereau uneori abia la controale ulterioare sau la momentul pensionării angajaților.”, a spus experta în HR.

Vintilă a amintit că, înainte de Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, reținerea și neplata contribuțiilor nu erau clar încadrate ca faptă penală.

„Situația a fost agravată de faptul că, înainte de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, reținerea și neplata contribuțiilor nu erau încadrate clar ca faptă penală. Ulterior, art. 6 al legii a stabilit explicit că reținerea și nevirarea contribuțiilor în termen de 60 de zile constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare”, a explicat Vintilă.

După reforma fiscală din 2018, contribuțiile au trecut „pe angajat”, iar sistemele digitale precum Declarația 112, SAF-T, e-Factura și e-Transport au făcut trasabilitatea completă.

„Astăzi, orice neconcordanță între D112 și plățile efective se semnalează automat prin interconectarea ANAF cu Trezoreria, iar salariații își pot verifica stagiile de cotizare în timp real prin contul online CNPP. În concluzie, ceea ce odinioară era greu de urmărit din cauza birocrației și lipsei digitalizării a devenit acum un proces automatizat, controlat și aproape imposibil de eludat. Evoluția legislativă a transformat obligația morală a angajatorului într-una verificabilă tehnologic, oferind protecție reală salariatului”, a mai spus experta.

Potrivit articolului 110 (3) din Codul de procedură fiscală, dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în 10 ani dacă acestea rezultă din fapte penale. Articolul 175 (4) prevede că aceste dispoziții se aplică și contribuțiilor sociale.

Astfel, statul poate recupera datoriile rezultate din neplata contribuțiilor chiar și după un deceniu.

Ce pot face salariații care descoperă lipsuri în vechime

În cazul în care contați că angajatorul ți-a a achitat contribuțiile la pensie pentru care știi că ți s-au reținut sumele, iată ce care sunt pașii legali pe care poți să-i urmezi.

Prima dată depune documentele la CNPP și prezentă contractele de muncă și alte dovezi pentru stabilirea stagiului de cotizare. Apoi, verifică contribuțiile sociale. Indicat este să soliciți un extras de cont de la CNPP sau să verifici online dacă perioadele lipsă sunt recunoscute.

Dacă există dovezi clare că angajatorul a reținut contribuțiile fără a le plăti, depune o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul în care firma își are sediul.

Dacă problema nu se rezolvă administrativ, poți solicita în justiție constatarea raportului de muncă și obligarea angajatorului la plata contribuțiilor restante.

