PENSII 2025 | Cum verifici vechimea în muncă după CNP. Pașii pentru a afla online anii lucrați și contribuțiile
Verificarea vechimii în muncă și a contribuțiilor sociale nu este doar o formalitate, ci un pas important pentru orice angajat care vrea să se asigure că toate perioadele lucrate sunt corect înregistrate. În acest fel, eventualele erori pot fi descoperite și corectate la timp, înainte să afecteze calculul pensiei sau alte drepturi.
Astăzi, nu mai este nevoie să cauți prin dosare vechi sau prin arhiva fostelor locuri de muncă. Orice salariat din România își poate verifica online situația contribuțiilor, direct pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
După crearea unui cont personal pe site-ul www.cnpp.ro
Pașii pentru a verifica vechimea în muncă online
1. Creează un cont pe site-ul CNPP
Accesează portalul CNPP și completează formularul de înregistrare. Acesta trebuie ulterior tipărit și depus, împreună cu actul de identitate (original și copie), la orice casă locală de pensii. După validare, vei primi un e-mail pentru setarea parolei și activarea contului.
2. Autentifică-te în contul tău CNPP
Mergi pe www.cnpp.ro
3. Accesează datele tale din sistemul public de pensii
După logare, din meniul din stânga, selectează secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”.
4. Generează raportul de vechime
Poți alege între două tipuri de rapoarte:
•Stagii lunare: afișează detaliat, lună de lună, perioadele lucrate, veniturile, condițiile de muncă, angajatorii și punctajul acumulat (din aprilie 2001 până în prezent).
•Stagii anuale: oferă o imagine de ansamblu, fără detaliile lunare.
• Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, selectează opțiunea „Informații din carnetul de muncă” și apasă pe „Generează raport actualizat”.
5 Descarcă raportul
După câteva minute, sistemul generează fișierul în format PDF. Vei primi o notificare pe e-mail, iar documentul poate fi descărcat direct din contul tău CNPP.
