PENSII 2025 | Merită să cumperi vechime în muncă? Cât te costă cu adevărat și ce pensie vei primi în realitate

acum 27 de minute

Este rentabil să cumperi vechime pentru pensie? Iată costurile reale și pensia pe care o poți obține

În România, pentru a ieși la pensie, trebuie să ai un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă nu ai această vechime, poți încheia un contract de asigurare retroactivă cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pentru a acoperi perioada lipsă.

În 2025, costul unei luni de vechime este de 1.013 lei, iar pentru un an întreaga sumă ajunge la aproximativ 12.150 lei. Poți cumpăra până la șase ani de vechime, adică până la 72.936 lei.

În ciuda posibilității de a cumpăra vechime, interesul pentru această opțiune este scăzut. În 2024, au fost încheiate 7.256 de contracte de asigurare retroactivă, iar până la 1 septembrie 2025, numărul acestora a scăzut la 4.391, cu 8,2% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Majoritatea celor care au cumpărat vechime au optat pentru perioade între o lună și trei ani.

Motivul principal al acestui interes redus este costul ridicat al achiziționării vechimii. De exemplu, pentru a cumpăra șase ani de vechime, ar trebui să plătești aproape 15.000 de lei, sumă considerabilă pentru mulți pensionari.

În plus, pensia socială garantată este de 1.281 lei pe lună, iar diferența față de contribuția lunară este de doar 268 de lei.

Pentru cei care au lucrat în străinătate sau au perioade necontributive, cumpărarea de vechime poate fi o opțiune. Totuși, este important să verifici cu CNPP dacă perioadele de muncă din alte țări pot fi cumulate cu cele cumpărate în România.

