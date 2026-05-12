Sport

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, competițiile importante din weekend

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au înregistrat din nou rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, întrecerile din weekend.

Citește și: FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton

În Ungaria, la Bringafesztivál MTB XCO C2, Miruna Măda a obținut locul 4 la categoria Elite, în timp ce Radu Măda s-a clasat pe locul 11 la juniori, într-o concurență foarte puternică, la start s-au aflat aproximativ 30 de sportivi la această categorie.

În România, competitorii din Cetatea Mari Uniri au participat la Mediaș Bike Marathon, concurs care a inclus și etapa a doua din Cupa României XCM, desfășurat în condiții dificile, pe ploaie.

Cel mai important rezultat a venit în proba regină, unde Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), a câștigat atât în clasamentul general, cât și la categoria Elite pe traseul de peste 80 de kilometri. Tot în cadrul Cupei României XCM, Andrei Cristea a ocupat locul 9 la categoria Elite, iar Alexandra Blăjan a terminat pe locul 2 la categoria amatori licențiați, pe traseul de peste 60 de kilometri.

O evoluție excelentă a avut și Denisa Mărcuș, sportivă legitimată la CSM Mediaș, care a câștigat atât traseul de 30 de kilometri, cât și categoria de cadete.

La Mediaș Bike Marathon au fost obținute și alte clasări foarte bune: George Fățan (locul 3 la categorie), Darius Indrei (locul 5 la categorie), Alexandru Dădârlat (locul 1 la General în proba E-bike), Mihai Ferlai (locul 1 la categorie), Paul Blăjan (locul 3 la categorie), Gabriel Treistaru (locul 3 la categorie), Ovidiu Băsălagă (locul 7 la categorie) și Răzvan Druțău (locul 2 la categorie). Rezultatele confirmă încă o dată nivelul ridicat al sportivilor din Alba Iulia, care obțin mereu performanțe importante în competițiile naționale și internaționale de mountain bike.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

12 mai 2026

De

Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026. „Felicitări echipei de baschet a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” […]

Citește mai mult

Sport

Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

12 mai 2026

De

Fundașul Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2 Apărătorul Tudor Vomir, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o accidentare gravă, în partida de sâmbătă, 9 mai, de pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, scor 3-0 […]

Citește mai mult

Sport

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

12 mai 2026

De

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la turneul final al Campionatului Național Universitar la fotbal | Adversarii formației albaiuliene, la competiția de la Eforie Nord, din perioada 17-20 mai Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și-a aflat adversarii la turneul final al campionatului național universitar de fotbal, competiție care se dispută la Eforie Nord (Cumpăna […]

Citește mai mult