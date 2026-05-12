FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, competițiile importante din weekend

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au înregistrat din nou rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, întrecerile din weekend.

În Ungaria, la Bringafesztivál MTB XCO C2, Miruna Măda a obținut locul 4 la categoria Elite, în timp ce Radu Măda s-a clasat pe locul 11 la juniori, într-o concurență foarte puternică, la start s-au aflat aproximativ 30 de sportivi la această categorie.

În România, competitorii din Cetatea Mari Uniri au participat la Mediaș Bike Marathon, concurs care a inclus și etapa a doua din Cupa României XCM, desfășurat în condiții dificile, pe ploaie.

Cel mai important rezultat a venit în proba regină, unde Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia), a câștigat atât în clasamentul general, cât și la categoria Elite pe traseul de peste 80 de kilometri. Tot în cadrul Cupei României XCM, Andrei Cristea a ocupat locul 9 la categoria Elite, iar Alexandra Blăjan a terminat pe locul 2 la categoria amatori licențiați, pe traseul de peste 60 de kilometri.

O evoluție excelentă a avut și Denisa Mărcuș, sportivă legitimată la CSM Mediaș, care a câștigat atât traseul de 30 de kilometri, cât și categoria de cadete.

La Mediaș Bike Marathon au fost obținute și alte clasări foarte bune: George Fățan (locul 3 la categorie), Darius Indrei (locul 5 la categorie), Alexandru Dădârlat (locul 1 la General în proba E-bike), Mihai Ferlai (locul 1 la categorie), Paul Blăjan (locul 3 la categorie), Gabriel Treistaru (locul 3 la categorie), Ovidiu Băsălagă (locul 7 la categorie) și Răzvan Druțău (locul 2 la categorie). Rezultatele confirmă încă o dată nivelul ridicat al sportivilor din Alba Iulia, care obțin mereu performanțe importante în competițiile naționale și internaționale de mountain bike.

