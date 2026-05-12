VIDEO | 4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea la față a celui mai aglomerat cartier al municipiului Aiud
4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea la față a celui mai aglomerat cartier al municipiului Aiud
Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Aiud vor trece printr-o amplă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica.
Autoritățile publice locale din municipiul Aiud au semnat, marți, 12 mai 2026 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, contractul pentru finanțarea proiectului „Regenerare urbană, cartier locuințe colective”, în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro.
Prezentarea publică a investițiilor a avut loc pe pe bulevardul Mihai Viteazul din Aiud în cadrul unui eveniment deschis în cadrul căruia au vorbit publicului larg Dragoș Crișan – primarul municipiului Aiud, Simion Crețu – directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și Romana Donca – arhitectul șef al municipiului Aiud.
Finanțarea este asigurată în cadrul Priorității de Investiții 8: „O Regiune Atractivă”, Acțiunea 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru, Apel 2 – 2025.
Valoarea totală a proiectului este de 22.120.412,91 lei, din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de 17.305.553,50 lei.
Termenul de finalizare a proiectului este luna februarie 2029.
Potrivit reprezentanților administrației locale din Aiud, actuala structură urbană a cartierelor nu mai corespunde nevoilor actuale ale locuitorilor, în special din cauza creșterii numărului de autoturisme și a transformării spațiilor dintre blocuri în parcări improvizate.
Investiția face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Aiud.
„Este un cartier care are peste 2.800 de apartamente. Întâmplător e cartierul în care eu m-am născut și am copilărit, le-a spus celor prezenți la evenimentul de marți, 12 mai 2026 primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan. „Din păcate în acest moment acest cartier are puține spații de joacă pentru copii și puține spații verzi, care nu arată cel mai bine. Ne propunem să refacem spațiile verzi, să reconfigurăm spațiile libere dintre blocuri și să realizăm mai multe spații de joacă pentru copii. Dorim, de asemenea, să optimizăm traseele pietonale și cele rutiere, iar prin renunțarea la unele construcții dorin să creăm mai multe locuri de parcare”, a detaliat edilul din Aiud.
Garajele dintre blocuri, desființate
Garajele existente vor fi desființate. Pe spațiul ocupat acum de un garaj vor fie realizate 3 locuri de parcare, au anunțat reprezentanții Primăriei Aiud.
„Am luat în calcul ca persoanele cărora să li se desființează garajele să primească în schimb anumite facilități, dar chestiunea este încă în lucru”, a precizat primarul Dargoș Crișan
Concurs de idei pentru transformarea cartierelor
Înaintea elaborării documentației tehnice, Primăria Aiud a organizat un concurs de soluții pentru identificarea celor mai bune concepte de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Concursul a vizat propuneri moderne privind amenajarea spațiilor publice, mobilitatea urbană și crearea unor zone comunitare atractive.
Datele prezentate atunci de administrația locală arătau că cele peste 4.500 de apartamente din cartierele vizate beneficiau de puțin peste 1.100 de locuri de parcare, situație care a generat de-a lungul timpului probleme majore de trafic și ocuparea necontrolată a spațiilor verzi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident pe DJ 106 G, în Sibiu: S-a răsturnat cu o cifă care transporta beton și a ajuns la spital
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident pe DJ 106 G, în Sibiu: S-a răsturnat cu o cifă care transporta beton și a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc marți, 12 mai 2026, pe DJ 106 G, în apropierea localității Dobârca, în județul Sibiu. Un șofer de 33 de […]
FOTO | Copilaș de 5 ani, dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu. Este căutat de sute de voluntari, autorități, echipe canine, scafandrii și un elicopter
Copilaș de 5 ani, dispărut într-o zonă împădurită din Sibiu. Este căutat de sute de voluntari, autorități, echipe canine, scafandrii și un elicopter Sute de voluntari, zeci de polițiști, jandarmi, angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, salvamontiști, precum și voluntari participă la o amplă acțiune de căutare a unui băiețel în vârstă de cinci […]
Viceprimarul AUR al unei localități din Alba și-a dat demisia: „Nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență”
Viceprimarul AUR al unei localități din Alba și-a dat demisia: „Nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență” Lucian Dragoș Blaga (AUR) și-a anunțat, luni, 11 mai 2026 demisia din funcția de viceprimar al comunei Ponor. Lucian Dragoș Blaga va renunța și la calitatea de consilier local în Consiliul Local al comunei de munte din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertismentul viceguvernatorului BNR privind „Inflația Ormuz”: ,,Alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației”
Avertismentul viceguvernatorului BNR privind „Inflația Ormuz”: ,,Alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației” Cu sau fără armistițiu durabil, războiul din Orientul...
12 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, grindină și vânt până la marți noaptea. Lapoviță și ninsoare la munte, până joi
12 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, grindină și vânt...
Știrea Zilei
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident pe DJ 106 G, în Sibiu: S-a răsturnat cu o cifă care transporta beton și a ajuns la spital
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident pe DJ 106 G, în Sibiu: S-a răsturnat cu o...
VIDEO | 4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea la față a celui mai aglomerat cartier al municipiului Aiud
4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea la față a celui mai aglomerat cartier al municipiului...
Curier Județean
16 mai 2026 | La Sebeș, tangoul se întâlnește cu opera la Festivalul „Lucian Blaga”. Spectacolul muzical-coregrafic ,,Tango meets Opera”
La Sebeș, tangoul se întâlnește cu opera la Festivalul „Lucian Blaga”. Spectacolul muzical-coregrafic ,,Tango meets Opera” La Centrul Cultural „Lucian...
VIDEO ȘTIREA TA | Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis o echipă pentru a verifica situația
Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis un echipaj pentru a verifica situația Un videoclip publicat pe...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...