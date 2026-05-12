VIDEO | 4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea la față a celui mai aglomerat cartier al municipiului Aiud

4,5 milioane de euro investiție cu fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea la față a celui mai aglomerat cartier al municipiului Aiud

Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Aiud vor trece printr-o amplă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica.

Autoritățile publice locale din municipiul Aiud au semnat, marți, 12 mai 2026 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, contractul pentru finanțarea proiectului „Regenerare urbană, cartier locuințe colective”, în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro.

Prezentarea publică a investițiilor a avut loc pe pe bulevardul Mihai Viteazul din Aiud în cadrul unui eveniment deschis în cadrul căruia au vorbit publicului larg Dragoș Crișan – primarul municipiului Aiud, Simion Crețu – directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și Romana Donca – arhitectul șef al municipiului Aiud.

Finanțarea este asigurată în cadrul Priorității de Investiții 8: „O Regiune Atractivă”, Acțiunea 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru, Apel 2 – 2025.

Valoarea totală a proiectului este de 22.120.412,91 lei, din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de 17.305.553,50 lei.

Termenul de finalizare a proiectului este luna februarie 2029.

Potrivit reprezentanților administrației locale din Aiud, actuala structură urbană a cartierelor nu mai corespunde nevoilor actuale ale locuitorilor, în special din cauza creșterii numărului de autoturisme și a transformării spațiilor dintre blocuri în parcări improvizate.

Investiția face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Aiud.

„Este un cartier care are peste 2.800 de apartamente. Întâmplător e cartierul în care eu m-am născut și am copilărit, le-a spus celor prezenți la evenimentul de marți, 12 mai 2026 primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan. „Din păcate în acest moment acest cartier are puține spații de joacă pentru copii și puține spații verzi, care nu arată cel mai bine. Ne propunem să refacem spațiile verzi, să reconfigurăm spațiile libere dintre blocuri și să realizăm mai multe spații de joacă pentru copii. Dorim, de asemenea, să optimizăm traseele pietonale și cele rutiere, iar prin renunțarea la unele construcții dorin să creăm mai multe locuri de parcare”, a detaliat edilul din Aiud.

Garajele dintre blocuri, desființate

Garajele existente vor fi desființate. Pe spațiul ocupat acum de un garaj vor fie realizate 3 locuri de parcare, au anunțat reprezentanții Primăriei Aiud.

„Am luat în calcul ca persoanele cărora să li se desființează garajele să primească în schimb anumite facilități, dar chestiunea este încă în lucru”, a precizat primarul Dargoș Crișan

Concurs de idei pentru transformarea cartierelor

Înaintea elaborării documentației tehnice, Primăria Aiud a organizat un concurs de soluții pentru identificarea celor mai bune concepte de regenerare urbană a cartierelor de blocuri. Concursul a vizat propuneri moderne privind amenajarea spațiilor publice, mobilitatea urbană și crearea unor zone comunitare atractive.

Datele prezentate atunci de administrația locală arătau că cele peste 4.500 de apartamente din cartierele vizate beneficiau de puțin peste 1.100 de locuri de parcare, situație care a generat de-a lungul timpului probleme majore de trafic și ocuparea necontrolată a spațiilor verzi.

